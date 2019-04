Spania solicită NATO o retragere „ordonată” din Afganistan „Spania doreste o retragere ordonata, astfel incat tot efortul pe care l-a facut si toate vietile pe care le-am pierdut sa nu fi fost inutile'', a spus seful diplomatiei spaniole, inainte sa intre la reuniunea ministrilor de externe din statele NATO, care se desfasoara la Washington si pe agenda careia se afla de asemenea o posibila retragere a misiunii Aliantei din Afganistan. ''(Afganistan) este un capitol al luptei impotriva terorismului si dumneavoastra stiti ca noi am avut acolo o prezenta semnificativa si am suferit multe pierderi in operatiunea din Afganistan, inca suntem acolo… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- NATO isi sarbatoreste cea de-a 70-a aniversare la Washington si, ca o ironie a sortii, cel care da startul festivitatilor este chiar principalul sau detractor din interior: presedintele american Donald Trump, care il primeste marti dupa-amiaza pe secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg,…

- NATO isi sarbatoreste cea de-a 70-a aniversare la Washington si, ca o ironie a sortii, cel care da startul festivitatilor este chiar principalul sau detractor din interior: presedintele american Donald Trump, care il primeste marti dupa-amiaza pe secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se va adresa celor doua camere reunite ale Congresului SUA saptamana viitoare, cand va intreprinde o vizita la Washington pentru un summit menit sa marcheze 70 de ani de la infiintarea aliantei militare, informeaza joi dpa. Stoltenberg isi…

- ​Președintele turc Tayyip Erdogan a declarat marți ca nu crede ca Statele Unite vor lua înapoi armamentul distribuit gruparilor kurde din Siria, dupa retragerea trupelor americane, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Într-un interviu pentru postul de televiziune turc NTV, Erdogan…

- Președintele american Donald Trump a declarat luni ca este optimist în ceea ce privește încheierea unui acord comercial cu China, dar nu exclude înca posibilitatea ca acest lucru sa nu se întâmple, relateaza Mediafax care citeaza Reuters. Donald Trump și-a anunțat duminica…

- Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri ca premierul Japoniei, Shinzo Abe, l-a nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace în legatura cu inițierea dialogului cu Coreea de Nord, informeaza agenția The Associated Press citata de Mediafax.Totodata, Trump a afirmat ca se îndoiește…

- Camera Reprezentantilor de la Washington a aprobat un proiect legislativ prin care congresmenii americani isi declara sprijinul pentru NATO si sunt introduse masuri cu scopul impiedicarii unei eventuale retrageri din NATO, dupa ce presa a relatat ca Donald Trump a analizat aceasta posibilitate.

- Membri democrati ai Congresului SUA au cerut demiterea sau suspendarea presedintelui Donald Trump pe fondul informatiilor aparute in presa ca l-ar fi indemnat pe fostul avocat Michael Cohen sa minta in Congres despre un controversat proiect imobiliar in Rusia, potrivit mediafax. Surse citate…