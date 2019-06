Stiri pe aceeasi tema

- Socialistii aflati la guvernare in Spania, care au castigat alegerile din aprilie, dar nu au obtinut o majoritate parlamentara, au amenintat luni ca vor convoca noi alegeri, daca partidele de opozitie persista in blocarea tentativelor premierului in exercitiu Pedro Sanchez de a forma un guvern minoritar,…

- Socialistii s-au clasat pe primul loc in urma alegerilor legislative anticipate de duminica din Spania, insa nu au majoritatea, anunta BBC.Partidul premierului Pedro Sanchez a obtinut 28,7% din voturi si va avea nevoie de sprijinul celor de la Podemos si al partidelor regionale sau de centru…

- Premierul spaniol, socialistul Pedro Sanchez, a proclamat victoria partidului PSOE în alegerile legislative de duminica si s-a aratat dispus sa faca coalitie cu "toate gruparile pentru a guverna în limitele Constitutiei", ceea ce pare a fi, pe lânga comunicarea disponibilitatii,…

- Duminica seara la ora locala 20.00 (21.00 ora Romaniei) s-au inchis urnele la alegerile legislative din Spania. Exit-poll-urile arata ca socialistii condusi de premierul in exercitiu Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara. O premiera dupa alegerile…

- Candidatii conservator si liberal au utilizat luni criza catalana pentru a-l ataca pe seful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, care a avertizat contra eventualei lor aliante cu extrema dreapta, in cursul unei dezbateri televizate cu sase zile inainte de alegeri, relateaza AFP, informeaza…

- Candidatii conservator si liberal au utilizat luni criza catalana pentru a-l ataca pe seful guvernului spaniol, socialistul Pedro Sanchez, care a avertizat contra eventualei lor aliante cu extrema dreapta, in cursul unei dezbateri televizate cu sase zile inainte de alegeri, relateaza AFP. …

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Partidul Podemos, care se declara împotriva celor de la putere, "a erupt" în alegerile din Spania cu patru ani în urma, în parte, atragându-si sustinatori promitând ca va promova un nou stil de guvernare pe scena politica a tarii. Asa ca, atunci când,…