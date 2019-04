Stiri pe aceeasi tema

- Socialiștii spanioli conduc într-un sondaj publicat luni, în ziarul ABC, cu 30,9% din voturi, echivalentul a 131-134 de locuri în parlamentul de 350 de locuri, dar fara a obține majoritatea înainte de alegerile generale din 28 aprilie, relateaza Reuters. O coaliție de…

- Partide separatiste catalane s-au raliat cu cele de dreapta și au votat împotriva legii bugetare propuse de guvernul socialist de la Madrid, ceea ce naște spectrul unei noi runde de alegeri parlamentare, a treia în mai puțin de patru ani, scrie The Guardian.Partidul Socialist deține…

- Zeci de mii de persoane au manifestat duminica la Madrid la chemarea dreptei si extremei drepte impotriva sefului guvernului socialist Pedro Sanchez, acuzat ca "a tradat" Spania dialogand cu separatistii catalani, relateaza France Presse. Purtand steaguri spaniole si pancarte pe care scria "Stop Sanchez",…

- Dupa negocieri intense, Partidul Popular și Ciudadanos au obținut sprijinul indispensabil al partidului de extrema dreapta Vox pentru a putea guverna Andaluzia, cea mai populata regiune a Spaniei. O alianța fara precedent, care este aprig dezbatuta in Spania, potrivit Le Figaro , citat de Rador.

