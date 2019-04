Spania: Socialiştii, în continuare pe prima poziţie în sondaje înaintea alegerilor din 28 aprilie Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza Reuters. Rezultatele sondajului, realizat in perioada 9-15 aprilie pe un esantion reprezentativ de 2.000 de spanioli cu drept de vot, ilustreaza cat de adanci sunt divizarile intre principalele cinci partide din Spania, inainte cu zece zile de scrutinul care va desemna titularii celor 350 de mandate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

