Stiri pe aceeasi tema

- Seful Guvernului socialist Pedro Sanchez este marele invingator in alegerile europene de duminica in Spania, un rezultat de care va incerca sa profite pentru a avea mai multa greutate in Europa, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Incep emoțiile pentru Liviu Dragnea: judecatorii…

- Sunt romani in Europa, aflați in situații vecine cu sclavia. PSDI apara muncitorii și intreprinzatorii romani din Uniunea Europeana. Domnule Comșa, ne intalnim cu un val de promisiuni ale candidaților pentru Parlamentul European. Nu prea știm insa ce poate sa faca un eurodeputat pentru Romania. Intrebarea…

- Socialistii premierului Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, la alegerile legislative din Spania, dar nu suficiente pentru o majoritate parlamentara, arata primele rezultate ale unui sondaj la iesirea de la urne efectuat de GAD3, preluate de Reuters. Socialiștii ...

- Socialistii s-au clasat pe primul loc in urma alegerilor legislative anticipate de duminica din Spania, insa nu au majoritatea, anunta BBC.Partidul premierului Pedro Sanchez a obtinut 28,7% din voturi si va avea nevoie de sprijinul celor de la Podemos si al partidelor regionale sau de centru…

- Dupa numararea a peste 60% din voturi, Partidul Socialist (PSOE) se situeaza pe primul loc cu 29.45 % din sufragii si ar obtine 124 de locuri in Parlament, mai mult comparativ cu cele 85 obtinute la scrutinul legislativ din 2016, dar departe de majoritatea absoluta de 176 din totalul de 350 de locuri…

- ALEGERI SPANIA Duminica la ora locala 20.00 (18.00 GMT) s-au inchis urnele la alegerile legislative din Spania. Socialistii condusi de premierul in exercitiu Pedro Sanchez au obtinut cele mai multe voturi, dar...

- Socialiștii conduși de premierul în exercițiu Pedro Sanchez au obținut cele mai multe voturi în algerile anticipate din Spania desfașurate duminica, însa nu suficiente pentru o majoritate parlamentara, potrivit unui sondaj GAD3 publicat la scurt timp dupa închiderea urnelor,…

- Socialistii condusi de premierul in exercitiu Pablo Sanchez conduc in sondajele de opinie, insa acestea arata ca niciun partid nu va obtine destule locuri in viitorul parlament al Spaniei pentru a guverna singur dupa alegerile legislative de duminica. Reuters prezinta profilurile principalilor candidati…