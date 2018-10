Spania şi Marocul negociază repatrierea a mii de minori marocani Madridul si Rabatul poarta negocieri pentru repatrierea a mii de minori marocani ce au reusit sa intre in Spania neinsotiti, a indicat vineri Ministerul spaniol de Interne pentru AFP.



Numarul migrantilor neinsotiti cu varste sub 18 ani a depasit 10.000 in Spania, anunta pe 5 septembrie ministrul spaniol al sanatatii, Carmen Monton. Dintre ei, 70 % sunt inregistrati ca marocani.



Situatia minorilor marocani a fost abordata in cadrul unei reuniuni bilaterale la Essaouira (Maroc) pe 14 septembrie.



Potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului spaniol de Interne,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

