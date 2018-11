Stiri pe aceeasi tema

- Spania si Marea Britanie si-au solutionat sambata disputa cu privire la Gibraltar, inlaturand astfel unul dintre ultimele obstacole in calea acordului de divort dintre Londra si Uniunea Europeana, care ar urma sa fie finalizat duminica in cadrul unui summit special, informeaza dpa. Declaratii de presa…

- Spania va merge pe promisiunea de a vota acordul provizoriu dintre Marea Britanie E™i UE privind retragerea Regatului Unit din bloc la viitoarea reuniune a liderilor UE27, dacAƒ interesele Madridului sunt luate A®n considerare A®n document, a declarat vineri premierul spaniol Pedro Sanchez.

- Spania va merge pe promisiunea de a vota acordul provizoriu dintre Marea Britanie și UE privind retragerea Regatului Unit din bloc la viitoarea reuniune a liderilor UE27, daca interesele Madridului sunt luate in considerare in document, a declarat vineri premierul spaniol Pedro Sanchez.

- Spania solicita un angajament 'scris' al Londrei cu privire la Gibraltar inaintea summitului extraordinar din 25 noiembrie pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei politice privind viitoarele relatii dintre UE si Londra, a anuntat vineri…

- Gibraltarul a lucrat impreuna cu Spania pentru a ajunge la o intelegere in legatura cu locul sau in acordul privind Brexit-ul, a afirmat vineri seful executivului local, Fabian Picardo, adaugand ca orice revizuire privind locul enclavei in cadrul acordului ar redeschide intregul acord pentru renegociere,…

- Spania ameninta ca va vota impotriva acordului de Brexit negociat de Uniunea Europeana cu Londra.Premierul de la Madrid e nemultumit deoarece statutul Gibraltarului, teritoriu britanic asupra caruia tara iberica are pretentii teritoriale, nu este discutat direct de cele doua parti.

- Teritoriu britanic revendicat de Spania, soarta Gibraltarului "a fost rezolvata" intre Londra si Madrid in cadrul acordului asupra Brexit-ului, a anuntat joi premierul spaniol, Pedro Sanchez, la incheierea summitului european de la Bruxelles, relateaza AFP. "Gibraltarul nu va fi o problema…

- Prim-ministrul spaniol, Pedro Sanchez, a anuntat ca Spania a ajuns la un acord cu Marea Britanie privind statutul Gibraltarului, un teritoriu al britanicilor, dupa iesirea Regatului Unit din blocul european, scrie Reuters.