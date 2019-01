Spania, selfie cu diavolul. Protest inedit Statuia, reprezentand un diavol care zambeste si isi face un selfie cu smartphone-ul, a fost creata pornind de la o legenda locala, potrivit careia diavolul a fost pacalit sa construiasca faimosul apeduct al orasului. Unii localnici si-au manifestat insa nemultumirea fata de amplasarea acestei statui, considerand ca diavolul pare 'prea prietenos'. Peste 5.400 de persoane - cu putin peste 10% din populatia orasului - au semnat o petitie care solicita anularea amplasarii sculpturii. Potrivit petitiei, prin faptul ca diavolul este reprezentat aratand 'jovial', cu un telefon in mana, statuia 'glorifica… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

