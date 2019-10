Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul spaniol a denuntat "violenta generalizata" din mai multe manifestatii care au avut loc marti seara in Catalonia, in special la Barcelona, pentru a protesta fata de condamnarea unor lideri separatisti catalani, relateaza AFP, citeaza Agerpres. "O minoritate doreste sa impuna violenta…

- Un protest amplu a izbucnit la Barcelona luni, oamenii iesind in strada pentru a contesta condamnarea la ani grei de inchisoare a mai multor lideri separatisti catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017. Spre seara protestul…

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…

- Klaus Iohannis a declarat, dupa consultarile cu reprezentanții partidelor parlamentare, ca, „luni, cel tarziu marți", va desemna un nou prim-ministru, precizand ca nu va mai nominaliza „un personaj de la PSD" pentru șefia Guvernului. Șeful statului a afirmat ca varianta anticipatelor ar insemna ca…

- Spania urmeaza sa se intoarca la urne la 10 noiembrie - pentru a patra oara in patru ani -, dupa ce seful in exercitiu Guvernului spaniol Pedro Sanchez nu a reusit sa obtina sustinerea necesara pentru a ramane la putere, relateaza AFP.

- Javier Tebas, presedintele Ligii Profesioniste de Fotbal din Spania, a declarat ca Neymar ar putea ramane la Paris Saint-Germain o perioada indelungata, pana la finalul carierei, daca nu face anumite sacrificii, anunța MEDIAFAX.Neymar a fost dorit de Barcelona si Real Madrid in aceasta vara,…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, secretar general al PSOE, a respins inca o data, marti, cerintele aliantei de stanga Unidas Podemos si a declarat ca nu exista alternativa unui Guvern socialist care sa includa membri independenti.

- Numarul unu al formatiunii spaniole Podemos (stanga radicala) a acceptat vineri sa nu faca parte din viitorul guvern condus de Pedro Sanchez, ceea ce ar putea deschide calea reinvestirii in functie a liderului socialist, noteaza AFP. Pedro Sanchez a afirmat joi ca nu doreste ca Pablo Iglesias sa fie…