Stiri pe aceeasi tema

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale in luna Noiembrie, in contextul in care regele Felipe al VI-lea nu a oferit inca un mandat pentru formarea unui nou Guvern.

- Spania se va intoarce la urne la 10 noiembrie pentru a patra oara in patru ani, seful guvernului socialist Pedro Sanchez nereusind sa obtina sprijinul necesar pentru mentinerea sa la putere, noteaza AFP.

- Spania se va intoarce la urne la 10 noiembrie pentru a patra oara in patru ani, seful guvernului socialist Pedro Sanchez nereusind sa obtina sprijinul necesar pentru mentinerea sa la putere, noteaza AFP. "Tara este sortita sa organizeze noi alegeri la 10 noiembrie", a recunoscut marti Pedro Sanchez…

- Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a declarat marti ca exista prea multe neintelegeri cu alianta de stanga radicala Unidas Podemos pentru a forma un guvern de coalitie, dar a oferit o optiune prin care cele doua partide ar conveni asupra politicilor guvernamentale, iar Podemos ar avea pozitii…

- Spania s-a oferit duminica sa primeasca într-unul dintre porturile sale nava Open Arms, la bordul careia se afla în continuare 107 imigranți, însa organizația responsabila pentru ambarcațiune a informat efortul de a calatori atât de departe este prea mare, relateaza Mediafax…

- Premierul spaniol Pedro Sanchez nu a obținut sprijinul Parlamentului, in urma unui vot care l-ar fi confirmat in funcție, crescand șansele privind repetarea alegerilor, dupa ce in scrutinul din luna aprilie nu a obținut majoritatea necesara pentru formarea Guvernului, potrivit Reuters.Dupa…

- Ajuns la putere in iunie 2018 in urma unei motiuni de cenzura impotriva predecesorului sau, conservatorul Mariano Rajoy, Pedro Sanchez va trebui sa obtina direct increderea deputatilor, dupa ce a esuat intr-o precedenta tentativa in martie 2016. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus…

- Granada, unul dintre cele mai vizitate orașe spaniole, a intrat în rețeaua trenurilor de mare viteza dupa ce marți a fost inaugurata o linie de 122 km catre acest oraș. Spania este țara europeana cu cea mai mare rețea de trenuri de mare viteza, peste 3.000 km.În prezența premierului…