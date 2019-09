Stiri pe aceeasi tema

- Liderul guvernului socialist in exercitiu, Pedro Sanchez, a triumfat la alegerile din aprilie acest an, dar, cu 123 de deputati din 350, el a fost departe de majoritatea absoluta si are deci nevoie in principal de sprijinul stangii radicale Podemos, care pana acum a refuzat sa i-l acorde. Consultarile…

- Autoritațile fiscale din Spania au trimis peste 90.000 de scrisori catre companiile care realizeaza exporturi catre Marea Britanie, pentru a le avertiza în legatura cu efectele unui Brexit fara acord, recomandând ca firmele sa realizeze acțiuni pentru a se adapta la aceasta posibilitate,…

- Sergio Ramos, 33 de ani, legendarul fundaș al naționalei Spaniei, pare in forma maxima inaintea confruntarii cu Romania din aceasta seara din preliminariile EURO 2020. Fundașul lui Real Madrid a publicat pe Instagram o execuție impresionanta reușita la antrenamentul oficial de aseara, in care inscrie…

- Starea de sanatate a fostului suveran spaniol, in varsta de 81 de ani, este "stabila din punct de vedere clinic", cicatricile sale se vindeca bine, iar o examinare cardiologica a evidentiat un ritm cardiac normal, a declarat o purtatoare de cuvant a spitalului din Madrid in care a avut loc acea interventie…

- Concurat de Ciudadanos (centru-dreapta) si de Vox (extrema dreapta), PP a obtinut rezultate slabe la alegerile legislative din aprilie, iar apoi la cele municipale si regionale din mai. Insa prin acorduri cu aceste doua formatiuni, popularii si-au mentinut intacta puterea in diviziunile administrative…

- Parlamentarii spanioli au respins marți numirea lui Pedro Sanchez in funcția de premier al Spaniei, intr-un prim vot, urmand ca cel de al doilea sa fie organizat in doua zile, relateaza site-ul postului Euronews.Pentru a putea forma Guvernul, Sanchez ar fi trebuit sa obțina o majoritate absoluta…

- Premierul interimar al Spaniei, Pedro Sanchez, a declarat joi ca nu intentioneaza sa convoace noi alegeri, in contextul dialogului complicat intre partide, inaintea unui vot al parlamentului pentru investirea sa programat in 22-23 iulie, transmite Reuters. "Nu am in vedere si nu actionez…

- Nationala feminina de baschet a Spaniei s-a calificat joi in semifinalele Campionatului European dupa ce a trecut in sferturi de Rusia cu scorul de 78-54, intr-un meci disputat la Belgrad.Ibericele vor intalni in penultimul act castigatoarea dintre Serbia si Suedia.