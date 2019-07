Premierul spaniol in exercitiu Pedro Sanchez a promis luni reducerea datoriei publice mai mult decat era prevazut in 2019, in timpul dezbaterii de investitura din Congres, la capatul careia spera sa fie reinstalat in functie, relateaza AFP. "Avem ca obiectiv asanarea bugetului public (...) si reducerea datoriei publice la 95,8% din PIB in acest an", de la 96,1% prevazut anterior, a declarat liderul socialist prezentandu-si programul de guvernare. Acest angajament poate fi interpretat ca un semnal transmis pietelor ca guvernul de coalitie pe care spera sa il formeze cu stanga radicala Podemos va…