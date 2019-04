Stiri pe aceeasi tema

- Liderul separatist catalan Oriol Junqueras nu a exclus vineri sa sustina o eventuala investitura a socialistului Pedro Sanchez dupa viitoarele alegeri legislative, in cursul unei videoconferinte de presa inedite din inchisoare, potrivit France Presse. 'In niciun caz, fie prin actiune sau omisiune,…

- Socialistii continua se se afle pe prima pozitia in preferintele electoratului din Spania in perspectiva alegerilor parlamentare din 28 aprilie, dar niciun partid nu ar avea majoritatea necesara pentru a detine controlul in parlament, indica un sondaj realizat de GAD3 pentru cotidianul ABC, informeaza…

- Socialistii spanioli ar obtine primul loc in alegerile legislative programate sa aiba loc la 28 aprilie, fiind creditati cu un scor de 31,1%, care le-ar aduce intre 137 si 139 de mandate, dar nu le-ar asigura o majoritate in camera legislativa inferioara cu 350 de locuri, indica cel mai recent barometru…

- Socialiștii spanioli conduc într-un sondaj publicat luni, în ziarul ABC, cu 30,9% din voturi, echivalentul a 131-134 de locuri în parlamentul de 350 de locuri, dar fara a obține majoritatea înainte de alegerile generale din 28 aprilie, relateaza Reuters. O coaliție de…

- Zeci de mii de persoane au manifestat duminica la Madrid la chemarea dreptei si extremei drepte impotriva sefului guvernului socialist Pedro Sanchez, acuzat ca "a tradat" Spania dialogand cu separatistii catalani, relateaza France Presse. Purtand steaguri spaniole si pancarte pe care scria "Stop Sanchez",…

- Zeci de mii de persoane protesteaza duminica la Madrid fata de planurile Guvernului spaniol de a reduce tensiunile in regiunea Catalonia, relateaza BBC, potrivit Mediafax. Partidul Popular si Ciudadanos (Cetatenii) au cerut organizarea protestelor dupa ce premierul spaniol Pedro Sanchez ...

- Zeci de mii de persoane protesteaza duminica la Madrid fata de planurile Guvernului spaniol de a reduce tensiunile in regiunea Catalonia. Partidul Popular si Ciudadanos (Cetatenii) au cerut organizarea protestelor dupa ce premierul spaniol Pedro Sanchez a oferit separatistilor o sansa de a negocia.…

- Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a afirmat sambata ca manifestatia care va avea loc duminica la Madrid, convocata de partidele PP, Ciudadanos si Vox sub sloganul „Pentru o Spanie unita! Alegeri acum!”, reprezinta „o Spanie in alb si negru, care face pasi inapoi”, fata de „Spania sigura pe care o…