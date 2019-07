Ajuns la putere in iunie 2018 in urma unei motiuni de cenzura impotriva predecesorului sau, conservatorul Mariano Rajoy, Pedro Sanchez va trebui sa obtina direct increderea deputatilor, dupa ce a esuat intr-o precedenta tentativa in martie 2016. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus de Sanchez a castigat alegerile din 28 aprilie, dar nu detine decat 123 de mandate din cele 350 ale camerei legislative inferioare. Pentru a obtine o majoritate absoluta de 176 de voturi si a fi reinvestit in functie, Sanchez va avea nevoie de sustinerea celor 42 de deputati ai Podemos, precum si…