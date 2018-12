Stiri pe aceeasi tema

- Seful Guvernului spaniol Pedro Sanchez a anuntat miercuri ca va creste, prin decret, salariul minim cu 22%, in cadrul unei sedinte a Consiliului de Ministri, la 21 decembrie, care va avea loc la Barcelona, relateaza AFP.

- Un tren a deraiat in Spania, in apropiere de Barcelona, iar in urma accidentului o persoana a murit. Garnitura ar fi sarit de pe șine din cauza unei alunecari de teren.Cel putin o persoana si-a pierdut viata si sase au fost ranite usor marti dupa ce un tren de navetisti al companiei Rodalies…

- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua. Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un "tweet". "La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost arestat…

- Puigdemont creeaza, la un an dupa ce a fugit din Spania, un Guvern paralel in Belgia, pe care separatistii catalani vor sa-l completeze cu un parlament paralel. Acest nou organism urmeaza sa fie o entitate privata, fara un statut oficial, cu scopul de a evita probleme in justitia spaniola, insa urmeaza…

- Liderul regional catalan Quim Torra i-a adresat la 26 septembrie o scrisoare sefului executivului spaniol, Pedro Sanchez, si a trimis copii ale misivei presedintelui american Donald Trump si Papei Francisc, in care le cerea sa pledeze in favoarea organizarii unui referendum de autodeterminare in…

- Violente in Catalonia, la un an de la referendumul ilegal organizat pentru obtinerea independentei fata de Spania. Scutierii au intervenit in forta pentru a calma situatia la Barcelona. Manifestatii au fost si in alte orase din regiune.