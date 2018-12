Stiri pe aceeasi tema

- Regele Spaniei Felipe al VI-lea a aparat luni ''coexistenta'' spaniolilor in cadrul mesajului sau de Craciun, fara a face referire in mod explicit la Catalonia unde situatia este inca tensionata, la mai mult de un an dupa incercarea esuata de secesiune, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Coexistenta…

- O familie din Cluj a plecat cu porcul in geamantan, la propriu, scrie capital.ro. Oamenii vor sa ajunga in Spania la cei doi copii care lucreaza acola. Nu mica le-a fost mirarea angajatilor aeroportului sa constate ca valizele lor erau pline ochi - cu sunca, caltabosi si carnati. Doua bagaje de aproape…

- Spania, a patra economie a zonei euro, va majora cu 22% salariul minim lunar, la 900 de euro (1.019 dolari), a anuntat miercuri premierul Pedro Sanchez, transmite Reuters. Majorarea, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2019, a fost acceptata impreuna cu partidul Podemos (stanga radicala),…

- "Eu am fost in Spania la invitația doamnei primar a Capitalei Spaniei, Madrid. Am participat la un eveniment internațional, organizat de domnia sa. De asemenea am avut intalnire bilaterala precum și alte intalniri cu scop administrativ. Intreaga delegație de la Primaria Capitalei a fost intr-o delegație…

- Gara Atocha din centrul capitalei Spaniei, Madrid, a fost evacuata miercuri, cu putin inainte de ora locala 10:00, la ordinul politiei, a anuntat societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, potrivit Reuters si EFE preluate de Agerpres. Totodata, reteaua de trenuri regionale…

- Circulatia trenurilor de mare viteza AVE a fost intrerupta miercuri dimineata in gara Barcelona Sants la cererea Mossos d'Esquadra, politia din provincia spaniola Catalonia, care a activat dispozitivul TEDAX, echipa insarcinata cu dezactivarea dispozitivelor explozive, relateaza publicatia La…

- Poetele Ana Blandiana, Teresa Soto si Ana Rossetti vor fi prezente pe 22 si 23 octombrie la seria de intalniri hispano-romane organizate de Institutul Cervantes.Institutul Cerventes din Madrid dedica anual o saptamana uneia dintre literaturile din tarile in care exista centre ale sale.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei, ca Agentia Meteorologica de Stat locala (AEMET) a emis o avertizare de ploi abundente in sudul Andaluziei, in special in provincia Malaga, pana joi. Potrivit…