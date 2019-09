Stiri pe aceeasi tema

- Initiate sub egida Norvegiei in mai, la Oslo, transferate apoi in Barbados, discutiile dintre opozitia grupata in jurul presedintelui parlamentului Juan Guaido si guvernul presedintelui Nicolas Maduro au fost intrerupte pe 7 august. Liderul socialist al Venezuelei a suspendat participarea delegatilor…

- Grupul pop american Backstreet Boys va sustine concerte in sapte tari din America Latina - Argentina, Brazilia, Chile, Columbia, Costa Rica, Mexic si Uruguay - in perioada februarie-martie 2020, in cadrul turneului 'DNA World Tour', relateaza EFE.

- Un proiect propune reducerea orelor saptamanale de la 45 la 40, in timp ce celalalt indica o reducere estimata treptat in 41 de ore pe saptamana și include flexibilitate in distribuirea programului și in alte aspecte. Sectorul de afaceri a avertizat ca aceste reduceri vor crește costurile…

- Ea va calatori din Marea Britanie pana in Statele Unite, plecand la mijlocul lunii august la bordul Malizia II, o barca de curse dotata cu panouri solare si turbine subacvatice care produc electricitate la bord, facand calatoria zero-carbon, a anuntat Thunberg intr-un comunicat. Odata ajunsa…

- Curtea Suprema a Venezuelei a anulat vineri decizia Parlamentului, condus de opoziție, de revenire a țarii în Tratatul Interamerican de Asistența Reciproca (TIAR), acord care ar fi oferit cadrul legal pentru o eventuala intervenție militara în țara sud-americana, informeaza France 24 citat…

- Guvernul si opozitia din Venezuela au cazut de acord asupra infiintarii unei platforme de dialog permanent, dupa ce au incheiat o sesiune de negocieri in Barbados, a anuntat joi o sursa oficiala norvegiana, relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: O noua tentativa de lovitura de stat a avut…

- Instagram, Facebook și WhatsApp „au cazut” in toata lumea, potrivit Daily Mail. Oamenii au raportat probleme de postare de conținut, conectare și chiar blocare. Utilizatorii din intreaga lume se confrunta cu dificultați in accesarea site-urilor media sociale Instagram și Facebook, precum și a mesageriei…

- Artiști de Grammy, senzații noi ale jazzului european, orchestre și trupe din New York, Mexic, Italia, Rusia, Spania, Franța și Romania vin la București pentru a opta ediție a Bucharest Jazz Festival. Organizat...