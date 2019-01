Spania reduce la 90 km/oră viteza pe drumurile naționale Spania va reduce de marți viteza maxima pe drumurile naționale la 90 km/ora fața de 100 în prezent, cu scopul de a reduce numarul de accidente, au anunțat autoritațile guvernamentale, citate de AFP.



"Limitarea de 90 km/ora intra în vigoare mâine pe drumurile convenționale", respectiv drumurile naționale.



Pe aceste drumuri se înregistreaza cel mai mare numar al victimelor accidentelor de circulație, circa 77 - 80% din numarul total în ultimii cinci ani, potrivit sursei citate.



Dintre cele 1.321 de persoane decedate pe drumurile interurbane… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Energia eoliana a asigurat vineri 20% din consumul de electricitate, ceea ce plaseaza Romania pe locul 4 in Europa, dupa Danemarca (81% din consum), Germania (37%) si Austria (23% din consum), relateaza Mediafax.Conform datelor furnizate de asociatia Wind Europe, energia eoliana a asigurat…

- In Romania, nici macar jumatate din gospodarii nu sunt conectate la reteaua de gaze naturale, desi productia interna de gaze acopera aproape in totalitate consumul local, un “lux” la nivelul unei regiuni dominata de importurile de gaze din Rusia, dupa cum arata cele mai noi date publicate de Consiliul…

- Circulația se desfașoara in condiții de iarna pe drumurile din vestul țarii. 288 de utilaje de deszapezire au acționat pe durata intregii nopți. Este cod portocaliu! Conform Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara, la primele ore ale dimineții circulația se desfașoara in condiții de iarna…

- 'Este clar ca activitatile regimului iranian in domeniul rachetelor balistice s-au dezvoltat dupa acordul nuclear' incheiat in 2015, a afirmat Pompeo, cu prilejul unei reuniuni a Consiliul de Securitate pe tema neproliferarii. Washingtonul considera ca Iranul a profitat de acest acord pentru…

- Numarul persoanelor interesate de perfectionare si formare profesionala a crescut in Europa de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat. In 2016, cea mai ridicata…

- Tesla iși respecta ultima promisiune de a lansa Model 3 pe piața europeana in prima parte a anului viitor. Constructorul american a lansat deja configuratorul pentru Model 3 pe mai multe piețe din Europa, printre care se numara și Franța, Germania, Olanda, Marea Britanie, Suedia și Norvegia. Cu aceasta…

- Jurnalistul BBC Nick Thorpe a venit in Romania pentru a vedea cu ochii lui cum se taie padurile, dupa ce defrișarile masive din parcul National Domogled-Valea Cernei, acolo unde se afla una dintre ultimele mari paduri de fagi din Europa, au ajuns și in presa straina. BBC a scris ca doar jumatate din…

- Un numar de șapte țari din Europa au inițiat demersuri pentru a da in judecata Google, dupa ce s-a constatat ca gigantul american spioneaza locația utilizatorilor chiar daca aceștia inchid serviciile de localizare de pe smartphone-urile lor, scrie Reuters . Acțiunile Google ar incalca astfel GDPR, regulamentul…