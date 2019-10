Spania: Rămăşiţele pământeşti ale fostului dictator Franco vor fi exhumate în două săptămâni Corpul lui Franco a fost ingropat intr-un mausoleu masiv in asa-numita Vale a celor cazuti, aflata in nord-vestul Madridului. Ramasitele pamantesti vor fi mutate intr-un cimitir municipal din nordul orasului, a declarat vicepremierul spaniol Carmen Calvo. Familia lui Franco va fi informata cu exact 48 de ore inaintea exhumarii, a adaugat Calvo. Guvernul spaniol doreste sa transforme Valea celor cazuti intr-un loc de reconciliere nationala. Initial un monument ridicat de Franco insusi in memoria celor decedati de partea sa in razboiul civil din Spania, mausoleul a devenit loc de… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

