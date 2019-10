Spania: Quim Torra stabileşte un termen-limită pentru independenţa Cataloniei Adresandu-se parlamentului regional de la Barcelona, Torra a aratat ca doreste finalizarea pana primavara viitoare a unei propuneri privind o "republica a Cataloniei". El precizase deja ca va fi necesar un nou vot privind autodeterminarea, scrie Agerpres. Mandatul legislativului catalan se incheie in decembrie 2021. Dosarul referendumului pentru independenta din octombrie 2017, declarat ilegal de guvernul de la Madrid, s-a incheiat luni prin condamnarea la inchisoare a noua lideri separatisti catalani. Au urmat proteste violente in Catalonia, unde fortele de ordine urmeaza sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

