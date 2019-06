Spania: Procesul istoric al separatiştilor catalani a ajuns la final Fosti membri ai guvernului catalan, fostul presedinte al parlamentului regional sau presedinti ai unor organizatii separatiste, cei 12 separatisti sunt judecati de Curtea Suprema pentru organizarea la 1 octombrie 2017 a unui referendum pentru autodeterminare, interzis de catre justitie, urmat pe 27 octombrie de o vaga declaratie de independenta votata de parlamentul catalan. Decizia tribunalului este asteptata in toamna. Inculpatii intentioneaza deja sa se adreseze Curtii Europene a Drepturilor Omului. Aflat in detentie provizorie ca si alti opt, fostul vicepresedinte catalan Oriol Junqueras… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

