Spania: Procentul catalanilor care susţin independenţa, în scădere (sondaj) Numarul catalanilor care sunt favorabili independentei de Spania a scazut semnificativ, conform unui sondaj publicat vineri si citat de dpa. Sondajul, realizat de Centrul pentru studierea opiniei publice, institutie a guvernului catalan, arata ca procentul sustinatorilor independentei a scazut cu opt procente in randul populatiei, ajungand la 40,8%. Potrivit aceluiasi sondaj, procentul catalanilor care vor ca regiunea sa ramana in componenta Spaniei a crescut la 53,9%, in timp ce peste 60% doresc o mai mare autonomie. Ancheta, realizata pe un esantion de 1.200 de persoane, a fost intreprinsa in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat ca a suspendat investitura lui Puigdemont ca presedinte al Cataloniei. Liderul catalan este exilat in Belgia si face subiectul unei urmariri judiciare in Spania. "Curtea Constitutionala a decis in unanimitate suspendarea provizorie a investiturii…

- Regele Felipe VI al Spaniei a vorbit, in discursul tinut miercuri la Forumul Economic Mondial de la Davos, despre criza catalana si a reafirmat ca in tara sa Constitutia si legile se repecta, informeaza news.ro.In discursul exprimat in limba engleza, regele a spus: „Lectia pe care trebuie…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Ministrul de interne spaniol Juan Ignacio Zoido a estimat joi la 87 de milioane de euro costul mobilizarii fortelor de ordine in contextul crizei independentei catalane, inclusiv pentru referendumul de la 1 octombrie 2017, transmite Xinhua. Ministrul spaniol a apreciat totodata ca fostul…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo, transmite AGERPRES . Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Separatismul catalan a intrat in 2017 intr-o noua dimensiune si un inalt nivel de tensiune, care au determinat guvernul spaniol sa preia pentru prima data competentele unei comunitati autonome si sa dizolve parlamentul. Detonatorul a fost decizia din 27 octombrie a parlamentului regional catalan…

- Algerienii si marocanii au îngrosat în anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, însa majoritatea celor veniti în Europa în cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot în Italia,…

- Algerienii si marocanii au ingrosat in anul 2017 fluxul migrator pe Mediterana catre Spania, tara unde sosirile migrantilor ilegali s-au triplat fata de anul precedent, insa majoritatea celor veniti in Europa in cautarea unei vieti mai bune au debarcat tot in Italia, in timp ce intre liderii, informeaza…

- Intrebat cu privire la propunerea de a dialoga lansata de Puigdemont la Bruxelles, unde acesta s-a autoexilat, Rajoy a raspuns: "Persoana cu care ar trebui sa ia loc la masa de negocieri este cea care a castigat alegerile, doamna (Ines) Arrimadas", cap de lista al partidului anti-independenta Ciudadanos,…

- Potrivit sondajului, partidele separatiste ar fi obtinut 67-71 de locuri din totalul de 135 in parlamentul regional. Blocul unionist ar fi obtinut 55-62 de locuri, in timp ce Podemos ar fi obtinut 7-8 locuri. Pentru moment nu au fost publicate rezultate oficiale si nu este clar daca rezultatele finale…

- Alegatorii din Catalonia decid joi, in urma unei campanii la cutite, daca ii mentin la putere pe liderii inculpati de justitie cu privire la o tentativa de secesiune care a zguduit Spania si Europa, relateaza AFP. Alegerile au fost convocate de catre Guvernul central de la Madrid, dupa ce…

- Aproximativ 3.900 de migranti ilegali au debarcat pe tarmurile Spaniei in noiembrie, a indicat luni agentia pentru frontierele Uniunii Europene, FRONTEX, precizand ca este vorba de un numar lunar record de cand au inceput inregistrarile in 2009, relateaza agentia DPA. Numarul este ''de trei ori mai…

- Crina Pintea, pivotul echipei naționale de handbal, a comentat victoria extrem de importanta reușita de "tricolore" in fața Spaniei, scor 19-17, intr-un meci contand pentru grupa A de la Campionatul Mondial din Germania. "Sunt foarte mandra de echipa mea. Nu ne-am dat batute, iar asta e foarte important…

- Capitanul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Cristina Neagu, MVP-ul partidei cu Spania, in urma careia tricolorele s-au calificat in optimile de finala la CM, si-a exprimat multumirile pentru fanii care le-au stat alaturi. ”A fost un meci de mare lupta, o arata si scorul, 19-17. Din tot sufletul…

- Curtea Suprema a Spaniei a ridicat mandatul de arestare emis pentru Carles Puigdemont, spunand ca liderul catalan și cei patru miniștrii aflați in belgia și-au exprimat dorința de a se intorarce in Spania pentru proces, scrie Sky News. Curtea a explicat ca Puigdemont și-a exprimat disponibilitatea de…

- Dupa doua meciuri "de incalzire", nationala de handbal feminin a Romaniei sustine prima partida cu adevarat dificila de la Campionatul Mondial, fetele lui Martin Ambros urmand sa intalneasca artagoasa echipa a Spaniei. Meciul din "Trier Arena" va incepe la ora 21:30, urmand sa fie in direct pe Telekom…

- De-abia a inceput Campionatul Mondial de handbal feminin si astazi este prima zi de pauza. Un relas bine venit dupa victoria obtinuta chinuit in fata Sloveniei, pentru a pregati partida cu echipa Spaniei, o formatie care trece, ca si echipa noastra printr-un proces de intinerire. A ramas, desigur,…

- Partidele pro-independenta din Catalonia ar putea pierde majoritatea parlamentara la alegerile regionale organizate pe 21 decembrie in regiunea autonoma din sud-estul Spaniei, potrivit unui sondaj de opinie publicat luni, relateaza Reuters, conform Agerpres.Partidul pro-independenta Junts…

- Potrivit sondajului efectuat de catre institutul spaniol Metroscopia, doar 24% dintre catalani au declarat ca sunt in favoarea continuarii procesului de dobandire a independentei fata de Spania, iar 71% dintre respondenti au precizat ca ar prefera ca liderii regionali sa ajunga la un consens cu Guvernul…

- Aproape trei sferturi dintre cetatenii Cataloniei nu sustin continuarea planului de a dobandi idependenta fata de Spania, arata datele unui sondaj publicat, luni, de El Pais, in contextul in care pe 21 decembrie vor avea loc alegeri regionale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în sala de conferințe a unui hotel de la periferia orașului Bruges, Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia. El este convins ca alegerile „vor ratifica” dorința de independența a regiunii.…