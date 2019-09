Spania. Premierul Pedro Sanchez şi-a lansat campania electorală Alegerile vor fi organizate pentru a patra oara in patru ani. Castigator al ultimului scrutin din 28 aprilie, insa fara majoritate absoluta, Pedro Sanchez nu a reusit sa obtina suficient sprijin, in special din partea stangii radicale Podemos, pentru a fi readus la putere de catre deputati. 'Suntem singura forta politica ce poate sa ofere stabilitate, un sens al statului si o foaie de parcurs clara', a declarat premierul socialist la Madrid, prezentandu-si campania. 'Nu este timp de pierdut cu plangeri si cu invinovatiri reciproce', a adaugat Sanchez, acuzat de adversarii sai ca a vrut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

