Stiri pe aceeasi tema

- Spania a anuntat vineri pregatirea unui acord cu Marea Britanie care le permite cetatenilor fiecareia dintre cele doua tari care locuiesc in cealalta sa continue sa voteze in cadrul alegerilor locale, in ipoteza unui Brexit dur, informeaza AFP. "Acest acord va evita ca aceste drepturi sa dispara, atat…

- Spania a anuntat vineri pregatirea unui acord cu Marea Britanie care le permite cetatenilor fiecareia dintre cele doua tari care locuiesc in cealalta sa continue sa voteze in cadrul alegerilor locale, in ipoteza unui Brexit dur, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Klaus Iohannis…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca, indiferent de scenariul in care vor evolua negocierile cu Marea Britanie privind Brexit-ul, prioritatea UE trebuie sa ramana protejarea drepturilor cetatenilor europeni care locuiesc, muncesc sau studiaza in Regatul Unit. "Respectam decizia Marii Britanii de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca, indiferent de scenariul in care vor evolua negocierile cu Marea Britanie privind Brexit-ul, prioritatea UE trebuie sa ramana protejarea drepturilor cetatenilor europeni care locuiesc, muncesc sau studiaza in Regatul Unit, potrivit Agerpres. "Respectam…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a incercat sa-i linisteasca vineri pe britanicii care traiesc in Spania, spunand ca drepturile lor vor ramane neschimbate dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. Executivul spaniol lucreaza la elaborarea unor…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a adoptat o serie de masuri, in special in sectoarele serviciilor financiare, transporturilor aeriene si vamal, pentru atenuarea consecintelor in cazul absentei unui acord cu Londra asupra Brexitului, transmite AFP. Cu 100 de zile înaintea ieşirii efective…

- ''Cei care le-au spus ca le va permite sa economiseasca cateva sute de milioane de lire i-au mintit'', a insistat Macron, la incheierea summitului extraordinar de la Bruxelles in care liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene au aprobat duminica in cadrul unui summit extraordinar acordul…

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca perioada de tranzitie post-Brexit trebuie sa se incheie inainte de alegerile din Marea Britanie, care vor avea loc in anul 2022, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.Perioada de tranzitie a Marii Britanii, in urma iesirii…