- Politia regionala catalana (Mossos d'Esquadra) a confirmat joi ca a arestat un barbat in varsta de 63 de ani care intentiona sa-l impuste pe premierul spaniol, Pedro Sanchez, relateaza Xinhua. Mossos d'Esquadra a anuntat arestarea intr-un 'tweet' 'La Terrassa (aproape de Barcelona) a fost…

- ''Facem verificari pe liniile de tren de mare viteza in gara Sants, respectand protocoale de securitate'', a informat politia autonoma catalana pe Twitter. Administratorul Infrastructurii Feroviare Adif si societatea nationala de exploatare a cailor ferate spaniole Renfe, care opereaza reteaua…

- Seful guvernului spaniol Pedro Sanchez a trebuit sa se apere cu virulenta, joi, in fata acuzatiilor de plagiat in teza sa, in timp ce scandalul diplomelor suspecte continua sa zdruncine clasa politica din Spania, informeaza AFP si EFE. "Informatiile aparute in unele mass-media care sustin existenta…

- O politista a ucis luni in situatie de legitima aparare un agresor inarmat cu un cutit intr-un atac ''terorist'' asupra unui comisariat din Catalonia, in nord-estul Spaniei, a anuntat politia, potrivit AFP. "Il tratam ca un atentat terorist", a declarat comisarul Rafel Comes de la politia…

