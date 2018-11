Spania: Poliţia catalană a reţinut un lunetist care ar fi vrut să-l ucidă pe premierul spaniol Pedro Sanchez Atenció als mitjans de l'inspector Albert Oliva en relació amb la detenció d'una persona que havia amenaçat amb atemptar contra el president del Govern espanyol @sanchezcastejon https://t.co/64GfZJBCZu pic.twitter.com/aRbTGmFH8K — Mossos (@mossos) November 8, 2018



Arestarea a avut loc pe 19 septembrie dupa ce Politia regionala catalana a fost avertizata de un membru al unui grup de chat "Whatsapp" ca detinutul lansase amenintari împotriva lui Sanchez si a cerut sprijin logistic pentru planul sau.



Barbatul arestat, care…

