Spania - Ploile abundente au făcut patru victime în Asturia Intemperiile au facut patru victime in doua zile in regiunea Asturia (nord-vestul Spaniei), unde era inca valabila joi o alerta de inundatii, au informat serviciile de urgenta regionale, citate de AFP. Potrivit diverselor comunicate de presa emise de catre acestea, un barbat in varsta de 70 ani a murit joi, dupa ce vehiculul sau a cazut intr-o rapa de 50 de metri, dupa ce o portiune de sosea s-a prabusit, in timp ce un altul, de 62 de ani, si-a pierdut viata dupa ce pe masina sa au cazut pietre. De asemenea, in noaptea de miercuri spre joi, un barbat de 42 de ani… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

