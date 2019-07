Spania: Pedro Sanchez eşuează într-o primă tentativă de a obţine sprijinul parlamentului pentru a forma guvernul Liderul socialist spaniol Pedro Sanchez a esuat marti, dupa cum se anticipa, in prima tentativa de a obtine sprijinul parlamentului pentru a forma guvernul, iar acum are la dispozitie doua zile pentru a incerca sa ajunga la un acord cu formatiunea Podemos (stanga radicala) inainte de un al doilea vot, relateaza Reuters si AFP. Sanchez, care este premier in exercitiu dupa alegerile din aprilie, avea nevoie de o majoritate absoluta de 176 de locuri din cele 350 ale parlamentului, dar nu a reusit sa le obtina. Premierul socialist nu a obtinut decat 124 de voturi pentru a fi reconfirmat din primul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

