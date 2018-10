Stiri pe aceeasi tema

- Germania cere celorlalte state ale Uniunii Europene sa ii urmeze exemplul si sa opreasca exporturile de arme in Arabia Saudita, atata timp cat vor exista incertitudini legate de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, a declarat luni ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters.

- Germania indeamna restul statelor UE sa ii urmeze exemplul si sa opreasca exporturile de armament catre Arabia Saudita, pe fondul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul, a declarat ministrul german de Economie, Peter Altmaier, relateaza agentia Reuters.

- Arabia Saudita a catalogat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul ca fiind "o greseala uriasa si grava" si a reiterat ca printul mostenitor Mohammad bin Salman nu a fost implicat in acest incident, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis ca va opri exporturile de armament catre Arabia Saudita, in contextul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Associated Press.

- Moartea jurnalistului Jamal Khashoggi a avut loc pe un teritoriu suveran al Arabiei Saudite si va fi analizata de justitia din aceasta tara, cand toate procedurile vor fi incheiate, a declarat sambata ministrul justitie de la Riyad.Fost șef al spionajului britanic: Dovezile sugereaza ca printul…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca autoritatile din Arabia Saudita sunt determinate sa finalizeze cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, disparut dupa ce a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump spune ca nu vede niciun motiv pentru care SUA ar opri vanzarile de arme catre Arabia Saudita, din cauza faptului ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost dat disparut dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, autoritatile turce acuzand Guvernul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni la Budapesta ca oficialii sauditi trebuie dovedeasca faptul ca jurnalistul Jamal Khashoggi, care a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a iesit sau nu din cladirea reprezentantei diplomatice,…