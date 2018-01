Stiri pe aceeasi tema

- "Iisus se lasa gasit de cei care-L cauta, insa pentru a-L gasi, trebuie sa ne ridicam si sa mergem - nu sa stam, ci sa ne asumam riscuri; nu sa ramanem pe loc, ci sa ne pornim", a afirmat Francisc."Daca vrem sa-L gasim pe Iisus, trebuie sa ne depasim teama de a ne asuma riscuri, multumirea…

- Peste 78.000 de turisti romani au cheltuit 15 milioane de euro in destinatii din tara in minivacanta de Craciun, potrivit unei analize realizate de Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc. "Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din…

- In preajma Craciunului, Moș Craciun și spiridușii sai, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui, au oferit cadouri copiiilor și familiilor nevoiașe din mai multe comune. “Nu cred ca putem compara cu nimic bucuria de a darui celui care are nevoie o farama din inima ta, chiar daca asta inseamna foarte puțin…

- Ok, știm ca a doua nu a primit inca titlul de ducesa, dar odata cu nunta din luna mai se va intampla și asta. Pana atunci, observam ca logodnica Prințului Harry a inceput deja duelul stilului cu Kate Middleton, cumnata sa, cea care a stat pana acum in centrul atenției admiratorilor regali. Ieri, insa,…

- Nepotii lui Traian Basescu s-au imbracat in costume de Mos Craciun si s-au pus pe deschis cadouri, alaturi de mama lor, Elena. Si Elena Basescu a avut un cadou ascuns sub brad. I l-a adus fiul ei, Traian. Fostul presedinte Traian Basescu a petrecut in Ajun alaturi…

- Am crescut cu concepția ca Sarbatorile de Iarna sunt unele dintre cele mai fericite momente ale anului, insa specialiștii spun ca nu este deloc așa. Pentru mulți oameni, mirajul feeric al Sarbatorilor constituie punctul de declanșare a episoadelor depresive. Tristețea apasatoare ii afecteaza in special…

- In sufrageria unei case cu etaj din Slobozia, un grup de adolescenti se pregateste sa aduca magia sarbatorilor de iarna in sufletele tuturor. Isi spun „Teens band”, iar de patru ani calatoresc cu Mos Craciun in sania trasa de reni, oferind cadouri muzicale. "Bandul lui Mos Craciun" isi dezvaluie povestea…

- Cu cateva zile inainte de venirea Moșului, Șerban Copoț face apel la producatorii de jucarii și ii roaga sa nu mai puna prețuri exorbitante pentru niște lucruri facute din plastic. Ca el sunt și alți parinți ai caror copii sunt pasionați de jocurile de construit. Pe lista catre Moș Craciun, unul din…

- Zborurile de Cluj catre Germania și Spania, predispuse la intarzieri de sarbatori Peste 100 de zboruri au fost intarziate si 6.800 de pasageri au fost afectati in ultimii cinci ani, in perioada Craciunului si a Revelionului, iar valoarea compensatiilor pe care companiile aeriene ar trebui sa le plateasca…

- Foarte mulți dintre romanii care vin in țara cu ocazia sarbatorilor de iarna trec și pe la stomatolog. Unii, clienți fideli deja, suna și cu doua luni inainte ca sa-și faca o programare. Cert este ca oamenii stau la coada la stomatolog in perioada sarbatorilor. Medicii stomatologi spun ca in ultimii…

- Ansamblul Folcloric Profesionist „Busuiocul” a incheiat, cu un spectacol extraordinar, „O, ce veste minunata!”, manifestarile cultural-religioase dedicate Craciunului. Teatrul de Vara „Radu Beligan” a rasunat, vineri, 22 decembrie, de colinde si cantece de Craciun, de dansuri populare, de obiceiuri…

- Cazul celor doua fetițe care au decis la doar 13 ani sa iși ucida colega pentru a-i face pe plac unui personaj fictiv desprins din legendele urbane, a șocat pe toata lumea. Incredibila intamplare a avut loc intr-o dimineata in cadrul unui joc „de-a v-ati ascunselea”. Cele doua fete de 12 ani, Morgan…

- In fiecare an, in preajma sarbatorilor de iarna, polițiștii vasluieni obișnuiesc sa mearga cu daruri la copiii de la Centrul Școlar pentru Educație Incluziva Negrești. Nici sfarșitul lui 2017 nu a constituit o excepție, micuții avand parte de o noua intalnire emoționanta cu reprezentanții Inspectoratului…

- Politistii rutieri din Alba Iulia au facut daruri copiilor dintr-o casa de tip familial si celor aflati intr-un centru de primire in regim de urgenta. Campania „De Craciun, daruieste din suflet!” a ajuns la cea de-a III-a editie. In apropierea sarbatorilor de iarna, politistii Biroului Rutier din cadrul…

- Ca in fiecare an, ierarhul Tomisului, IPS Teodosie, a transmis constantenilor, in ajunul Craciunului, multa sanatate, bucurii si pace launtrica, sarbatori cu belsug in inimi si in case. "Iata ne si la sarbatoarea Nasterii Domnului a anului 2017. Noi, cei ce suntem aici, in preajma pesterii Sfantului…

- Cunoscutul interpret de muzica populara Cristian Pomohaci va aduce sambata, 23 decembrie, de la ora 19.00, la Sala Sindicatelor, intr-un concert de colinde traditionale romanesti, cu intrare gratuita. Tot pe 23 decembrie, de la ora 18.00, in Scuarul Mircea cel Batran va fi prezent cunoscutul interpret…

- Justin Bieber a fost suprins complet de spiritul Craciunului și a dus lucrurile atat de departe incat și-a desenat mașina preferata cu mesaje și personaje de Craciun, scrie Cinemablend.com Justin Bieber a publicat pe contul sau de Instagram fotografii cu mașina sa, Mercedes-Benz G-Class proaspat ”decorata”…

- Craciunul bate la ușa, dar chiar și pe ultima suta de metri mai raman de facut cumparaturi sau pregatiri pentru marea sarbatoare. Intre 22 și 24 decembrie, Veranda Mall, centrul comercial localizat in cartierul Obor, organizeaza Christmas Sales Weekend - 3 zile de reduceri și surprize pentru toți cei…

- Cunoscutul interpret de muzica populara Cristian Pomohaci va aduce sambata, 23 decembrie, de la ora 18.00, atmosfera Craciunului in Scuarul ”Mircea cel Batran” printr-un concert de colinde traditionale romanesti. Evenimentul artistic va fi precedat, intre orele 17.00 – 18.00, de piesa ”Viflaim” a actorilor…

- Idei de cadouri. Daca sunte în cautarea unor daruri pentru cei dragi, în aceasta perioada trebuie sa studiați oferte de la Elefant.ro. În acest articol va prezentam câteva oferte la ceasuri de firma.

- In apropierea Craciunului, ” Gruparea Moto Timisoara ” a reusit sa faca pentru al 4-lea an consecutiv o actiune caritabila pentru a ajuta trei familii nevoiase din Urseni si una din Albina. Primul caz este un baiat paralizat in varsta de 18 ani, care locuieste impreuna cu bunica sa, verisorul lui in…

- Decoratiunile de Craciun se afla pe primul loc in topul darurilor pe care cauta sa le cumpere angajatii din judetul Maramures in preajma Craciunului, cu ocazia Secret Santa, traditie americana devenita extrem de populara in ultimii ani si pe plan local. Tot mai multe companii din Romania au adoptat…

- Evenimentele au loc zilnic, in intervalul 8,99-22,00, pe esplanada Casei de Cultura a Sindicatelor din Galati si sunt finantate din bugetul local. Suma alocata este 236.000 de lei, cu tot cu TVA. Au loc concerte, ateliere de creatie, campanii umanitare, iar Mos Craciun ofera daruri copiilor cuminti.

- Pregatirile pentru intalnirea cu Mos Craciun sunt mai usor de realizat la Palas, acolo unde se desfasoara targuri de cadouri pentru intreaga familie. Cei care doresc sa le ofere persoanelor dragi obiecte aparte, care poarta semnatura unor artisti locali, sunt invitati in perioada 16 – 23 decembrie 2017 la Atelierul…

- Cu o saptamana inaintea Craciunului, peste 100 de copii din centrele de plasament din județul Suceava, inclusiv tineri cu nevoi speciale, vor fi invitați sa joace baschet și sa primeasca cadouri de la Moș Craciun.Acțiunea caritabila inițiata de clubul sportiv Castorii Suceava, in parteneriat cu ...

- Seara de seara, locuitorii orașului de la malul marii pasesc in Taramul Magic, se bucura si zambesc alaturi de personajele din basmele romanești și internaționale si de vrajitoarele bune. Mii de constanțeni au venit la deschiderea Festivalului Iernii, sa se minuneze de cel mai mare brad, pe care l-au…

- Luminitele colorate, decoratiunile, colindele, forfota din oras si zambetele oamenilor, toate vestesc bucuria Sarbatorilor de Iarna si asteptarea Craciunului. Atmosfera magica prilejuieste intalnirile cu prietenii si cu familia, pentru distractie de sezon si pentru cautarea celor mai frumoase cadouri.

- In așteptarea Craciunului, in Iulius Mall Timisoara rasuna colindele. O agenda bogata de evenimente, din care nu lipsesc spectacolele cu melodii de sezon sau manifestarile caritabile, completeaza sesiunile de cumparaturi.

- Chiar daca mitul poate varia de la zona la zona, in special in functie de clima din perioada Craciunului, Mos Craciun este imaginat ca fiind imbracat intr-un costum rosu, avand o barba lunga si alba si locuind in Finlanda sau in Canada.

- Cosmin Contra a anuntat ca si Getafe, clubul la care a fost jucator și antrenor, il vrea pe Cristi Ganea. "Cred in transferul lui Cristi Ganea la Athletic Bilbao. De fapt, nu doar de la Bilbao m-au sunat, ci mai multa lume din Spania și am fost intrebat de el. De ce cred in transfer? Pentru…

- Cum va petrece Smiley Craciunul. Artistul a rememorat momente unice din perioada in care era inca un copil. Acesta a marturisit ca nu iși dorește lucruri materiale, ci doar sanatate pentru cei dragi. Smiley ține foarte mult la tradițiile de Craciun, așa cum facea și cand era copil. Artistul a recunoscut…

- In perioada 6 – 31 decembrie 2017, in Parcul Tineretului, Primaria Sebeș incearca sa de-a contur unei povești de iarna, cu personaje care sa aduca bucurie copiilor, un patinoar cu acces gratuit, casuțe decorate cu produse specifice Craciunului. Pe scena montata in parc, in sala de spectacole a Centrului…

- Comisia Europeana a decis acționarea in instanța a Romaniei, alaturi de Bulgaria, Luxembrug și Spania, pentru ca nu au transpus in legislația naționala prevederile europene despre drepturile colective de autor, alte drepturi conexe și licențele multinaționale care vizeaza compozițiile muzicale din mediul…

- Ștefan Banica jr. se pregatește moral pentru cel mai ingrozitor Craciun al sau! De 16 ani omul cu cel mai mare lipici la public in decembrie a primit vestea ca doua dintre spectacolele sale la Sala Palatului s-au anulat din pricina perioadei de doliu național. Guvernul Romaniei a aprobat o hotarare…

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de bucurie pentru toata lumea, mai puțin pentru copiii aflați in centre de plasament. Pentru ca mulți dintre ei nu simt caldura unei familii și miracolul sarbatorilor, autoritațile din Buzau s-au gandit sa le faca o bucurie micuților pentru care cuvintele „mama” și…

- In perioada 10-23 decembrie 2017, in Piața Consiliul Europei din municipiul Aiud se va desfașura cea de a șasea ediție a Targului de Craciun. Deschiderea oficiala a Targului va avea loc in data de 10 decembrie, incepand cu ora 16:00, cu un concurs pe gheața la care vor participa elevi de la școlile…

- "Be a Santa 2.0" este un proiect organizat de Liga Studentilor Universitatea "Ovidius" din Constanta care se desfasoara in perioada 4 20 decembrie. Acesta se afla la cea de a doua editie, anul trecut bucurandu se de o mare reusita, potrivit Ligii Studentilor din Universitatea Ovidius Constanta. Anul…

- Micii fotbaliști ai profesorului Ion Ionescu au schimbat sambata, 25 noiembrie 2017, crampoanele cu foarfeca și adezivii. I-am descoperit la sediul Asociației «E pluribus unum», confecționand coșulețe de cadouri pentru Craciun. A fost a doua «etapa» a acestei inițiative prin care Asociația spera sa…

- Vrei sa il ajuți pe Moș Craciun și anul acesta ? Daca ai un obiect, o jucarie sau orice altceva ce ar putea crea o bucurie in preajma Sarbatorilor de iarna, te rugam sa le pui intr-o cutie de pantofi și sa vii cu ea la Camera 26 in Castelul Karolyi din municipiul Carei, intrarea dinspre Monumentul Ostașului…

- Artista a divorțat in urma cu mai bine de un an de barbatul cu care a stat aproape 20 de ani și cu care are un baiat. Corina Bud arunca bomba și spune ca atunci cand ea e plecata la concerte, lasa baiatul și-n grija tatalui. Corina a format un cuplu cu Nelu Bud timp de aproximativ 20 de ani. Iar in…

- Polițistul Marian Godina a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei. Marian Godina a dorit sa le ureze și el „La mulți ani” romanilor printr-o postare pe pagina sa de Facebook. „Mai important decat sa te simți mandru de unul singur ca ești roman e sa reușești sa ii faci pe alți romani…

- La Alba Iulia, magia Craciunului se va simți toata luna decembrie. Serbarile Iernii vor incepe in Cetatea Alba Carolina in data de 6 decembrie, cu inaugurarea oficiala a Parcului Sarbatorilor de Iarna și vor ține pana in 21 decembrie, cand Moș Craciun va veni mai repede, pentru cei mai mici dintre albaiulieni.…

- In cazul sporului de lucru peste program al directorilor, abaterea se ridica la aproape 10 milioane de lei, aferenta perioadei 2013-2014, scrie profit.ro. Pentru pachete turistice, deconturile au fost efectuate in intervalul ianuarie 2016-iunie 2017, pentru un numar limitat la 2.407 angajați,…

- Fosta angajata a agenției CEC Bank din Zlatna, Elena Meteșan, acuzata de delapidare cu consecințe deosebit de grave a fost condmanata la 3 ani de inchisoare cu executare. Decizia a fost pronunțata luni, 20 noiembrie, la Tribunalul Alba. Instanța a mai aprobat acțiunea civila a bancii și a decis sa o…

- Carles Puigdemont, daca va fi trimis in Spania, va fi judecat sub acuzatiile de rebeliune si utilizarea abuziva a fondurilor publice pentru organizarea referendumului. Echipa juridica a lui Puigdemont va sustine ca fostul sef al executivului regional si alti patru aliati ai sai sunt persecutati…

- Edilul-sef al Iasiului, Mihai Chirica, a declarat marti dimineata ca Primaria va lua primele masuri dupa ce Executivul a aprobat ordonanta de urgenta care viza mai multe modificari fiscale ce lovesc in bugetele administratiilor publice locale.

- Cocktail Holidays lanseaza, in premiera, circuite in SUA, Iran, Argentina, Brazilia, Rusia si Iordania in 2018. Turoperatorul mizeaza, pentru 2018, si pe dezvoltarea segmentului de turism individual. 0 0 0 0 0 0 Circuitele organizate de Cocktail Holidays vor avea o durata de minimum…

- Dupa ce s-a despartit de Marcel Toader, Maria Constantin a dus multe greutati in ultima perioada, trecand chiar printr-o depresie. Recent, artista a dezvaluit cu cine isi va petrece sarbatorile de iarna si ce isi doreste de la Mos Craciun.

- Putini oameni se pot lauda cu faptul ca au fost pregatiti din timp pentru perioada Craciunului in fiecare an si ca nu au uitat niciodata sa cumpere un cadou sau ca in primul moment de respiro de dupa sarbatori nu s-au intrebat unde le-au disparut toti banii. Acei oameni pot incepe sa caute cadouri de…