- Norvegia și Spania au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida disputata la Oslo, în cadrul preliminariilor Euro 2020. Spania a deschis scorul în minutul 47, prin Saul Niguez, dar nordicii au smuls un punct în prelungiri, grație unui penalty transformat de Joshua King (90+4').La…

- Viorel Moldovan (47 de ani), antrenorul celor de la Chindia Targoviște, a comentat, in direct la GSP Live, victoria reușita de Romania in Insulele Feroe, scor 3-0 (Pușcaș '74, Mitrița '83, Keșeru '90+4). Urmatorul meci e cu Norvegia, pe Arena Naționala, pe 15 octombrie de la ora 21:45, liveTEXT pe…

- Reprezentativa Romaniei a invins, sambata, la Torshavn, cu scorul de 3-0 (0-0), selectionata Insulelor Feroe, intr-un meci din etapa a saptea a grupei F de calificare la Campionatul European din 2020. Tricolorii au marcat in ultimele 20 de minute. In prima repriza, reprezentativa Romaniei a avut o prestatie…

- Romania a pierdut cu Spania, scor 1-2, joi seara, pe Arena Nationala, iar tricolorii au cazut pe locul 4 in grupa F de calificare la EURO 2020. Suedia si Norvegia au castigat fara emotii meciurile cu Insulele Feroe, respectiv Malta, potrivit Mediafax. Tot joi seara, Suedia s-a impus cu 4-0 pe terenul…