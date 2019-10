Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul din Barcelona incepe marti sa revina lent la normal dupa ce a fost blocat partial luni de manifestanti care protestau cu privire la sentinta din procesul ce i-a vizat pe liderii separatisti catalani, transmite EFE, scrie Agerpres. Un numar de 20 de zboruri sunt anulate marti, fata…

- Pep Guardiola (48 de ani), antrenorul lui Manchester City, este revoltat de condamnarile separatistilor catalani. Sentinta pronuntata de Curtea Suprema de Justitie din Spania in Proces de Catalonia, cu condamnari de o suta de ani de inchisoare in total pentru politicienii si activistii implicati in…

- Pep Guardiola, antrenorul catalan al echipei engleze de fotbal Manchester City, a afirmat, luni, ca miscarea separatista catalana va continua pana cand Spania va accepta un referendum pentru autonomia Cataloniei, informeaza AFP. Fostul jucator si antrenor al clubului FC Barcelona…

- Mii de separatisti catalani furiosi au iesit in strada si au incercat sa blocheze aeroportul de la Barcelona, dupa condamnarea a noua dintre liderii lor, luni, la pedepse cu inchisoarea, gasiti vinovati de tentativa de secesiune din Catalonia din 2017, relateaza AFP.

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…

- Poliția a șarjat, în mai multe rânduri, protestatarii independentiști adunați luni în apropiere de intrarea în aeroportul din Barcelona, a relatat un corespondent AFP aflat la fața locului. Manifestanții - câteva mii - s-au adunat la aeroportul El Prat din Barcelona…

- Greva generala, vineri, pe aeroportul El-Prat din Barcelona. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atentionare pentru romanii care vor calatori in zona. MAE atentioneaza pe cei care tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania, ca, in conformitate cu informatiile publicate in mass-media locala,…

- Un barbat din Columbia a fost arestat pe aeroportul din Barcelona pentru ca avea 500 de grame de cocaina ascunse sud peruca. El se imbarcase intr-un avion la Bogota, Columbia, cu destinația Barcelona, Spania. A atras atenția polițiștilor de frontiera abia la aterizarea pe aeroportul catalan pentru ca…