Dupa ciocniri violente care au facut vineri peste 180 de raniti, tensiunea a scazut semnificativ sambata in Catalonia in cea de-a sasea zi de mobilizare impotriva condamnarii unor lideri separatisti pentru rolul lor in tentativa de secesiune din 2017, comenteaza AFP. In acest context, liderul separatist al executivului catalan, Quim Torra, a cerut deschiderea de "negocieri fara conditii" pentru a gasi o rezolvare a conflictului, dar a fost refuzat ferm de guvernul socialist al lui Pedro Sanchez, sub presiune cu trei saptamani inainte de alegerile parlamentare de la 10 noiembrie. In Piata Urquinaona,…