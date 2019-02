Spania - Maroc, gard de zece metri la frontieră: "Sârma ghimpată, înlocuită cu..." Ministerul a precizat totodata ca sarma ghimpata din partea de sus a gardului va fi inlocuita cu un alt material care nu raneste. "Inaltimea gardului va creste cu 30%, ajungand la zece metri, in zonele unde au fost observate cele mai multe intrari", a declarat ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska in timpul unei vizite in enclava Ceuta, citat intr-un comunicat publicat de ministerul sau. "Toata sarma ghimpata (la Ceuta) va fi inlocuita cu un material (...), care va garanta securitatea fara a rani", se precizeaza in comunicat. O frontiera mai sigura mai sigura Lucrarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

