- Curtea Suprema a Spaniei a decis, vineri, arestarea a cinci lideri separatisti din Catalonia, inclusiv a candidatului pentru functia de premier, Jordi Turull, pana la finalizarea proceselor pentru razvratire si rebeliune, relateaza site-ul BBC News.

- Presedintele Parlamentului catalan, Roger Torrent, a anuntat miercuri seara ca Jordi Turull este noul candidat pentru aceasta pozitie.Turull, fost purtator de cuvant al guvernului catalan, este anchetat in legatura cu proclamarea independentei regiunii fata de Spania la 27 octombrie 2017,…

- Jordi Sanchez, candidatul secesionist la presedintia guvernului Cataloniei aflat in detentie provizorie, a renuntat la candidatura pentru a permite formarea rapida a unui executiv regional, a anuntat miercuri presedintele parlamentului catalan, Roger Torrent, informeaza AFP. Jordi ''Sanchez…

- Zeci de mii de persoane au demonstrat din nou sambata in Spania pentru a cere o revalorizare a pensiilor si pentru a apara sistemul actual de pensii amenintat cu privatizarea de guvernul conservator al premierului Mariano Rajoy, au anuntat sindicatele, relateaza AFP, potrivit Agerpres. La Barcelona…

- Principalele partide separatiste din Catalonia intentioneaza sa organizeze un nou referendum asupra unei viitoare Constitutii a 'Republicii catalane', releva un acord consultat joi de AFP.Aceste partide mai propun si crearea unei structuri guvernamentale paralele care sa-si desfasoare activitatea…

- Presedintele parlamentului Cataloniei a inceput luni la Barcelona consultari cu partidele, in cautarea unui nou candidat la conducerea executivului regiunii, dupa retragerea liderului separatist Carles Puigdemont, informeaza AFP. Fostul sef al executivului catalan - destituit de guvernul spaniol dupa…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, care a renuntat sa candideze la conducerea regiunii Catalonia, a sesizat un organism ONU in vederea recunoasterii incalcarii drepturilor sale de catre guvernul spaniol, a anuntat vineri la Bruxelles avocatul sau, Ben Emmerson, relateaza AFP. In cursul unei…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. "L-am informat pe presedintele Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, nu mai candidez pentru investitura de presedinte al Cataloniei…

- Presedintele catalan destituit, separatistul Carles Puigdemont, a anuntat joi, intr-un mesaj video postat pe retelele sociale, ca renunta sa mai vizeze presedintia Catalonia, pentru a facilita formarea "unui guvern cat mai rapid posibil", transmite AFP.

- Regele Felipe al Spaniei a fost intampinat cu proteste in cadrul primei sale vizite in Catalonia de cand a avut loc referendumul privind independenta regiunii in octombrie 2017, scrie BBC potrivit News.ro . Regele a ajuns in Barcelona pentru Mobile World Congress, un eveniment dedicat tehnologiei, iar…

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile...

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile amicale' dintre Spania si Belgia, a declarat joi pentru AFP ministrul spaniol de externe, Alfonso Dastis.…

- Secesionistii din Catalonia ar putea face 'un pas inapoi' pentru ca apoi 'sa castige forta', estimeaza, intr-un interviu publicat joi de AFP, liderul partidului liberal spaniol Ciudadanos, principala forta de opozitie fata de separatisti, criticand 'inactiunea' guvernului spaniol.…

- Seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, le-a cerut separatistilor catalani sa desemneze un candidat care respecta legea pentru a conduce regiunea si a-l inlocui pe Carles Puigdemont, aflat in Belgia, pe numele caruia Spania a emis un mandat de arestare, potrivit gazetei belgiene Le Vif , citata de…

- Trei membri ai fostului Executiv catalan, incarcerati, au hotarat sa sesizeze grupul de lucru al ONU cu privire la detentiile arbitrare, au anuntat joi avocatii lor, la Londra, relateaza AFP. ”Detentia lor de catre Spania constituie o insulta la adresa drepturilor omului si este menita sa-i impiedice…

- Presedintele Parlamentului catalan a decis sa amane sesiunea de investire la presedintia Cataloniei a liderului separatistilor Carles Puigdemont, interzisa de Curtea Constitutionala, acuzandu-o ca vrea sa incalce drepturile a milioane de catalani, relateaza AFP.”Sesiunea plenara de astazi…

- Incertitudinea domnea luni in Spania cu privire la organizarea marti a unei sesiuni parlamentare in vederea investirii la presedintia Cataloniei a separatistului Carles Puigdemont, fugit in Belgia, in urma unei hotarari care interzice investirea la distanta, relateaza AFP. ”Toate ipotezele sunt deschise”,…

- Statul Islamic care a conceput atentatele de la Paris din noiembrie 2015 a planificat sa comita atentate similare la Barcelona, cu doua luni mai devreme, afirma doi cercetatori spanioli de la think-tank Real Instituto Elcano, relateaza AFP, citat de News.ro . Intr-un raport publicat in ianuarie in revista…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Noul presedinte al parlamentului regional al Cataloniei, Roger Torrent, s-a intalnit miercuri la Bruxelles cu fostul premier catalan, Carles Puigdemont, despre care a sustinut ca are tot dreptul sa revina in acest post, desi a fost destituit de autoritatile de la Madrid si este inculpat in urma tentativei…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga, risca…

- Parchetul spaniol a anuntat luni ca a cerut Curtii Supreme reactivarea mandatului de arestare international impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, sosit luni dimineata la Copenhaga, unde urmeaza sa participe la o conferinta, relateaza AFP, Reuters si dpa. Deplasarea…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- Premierul Spaniei, Mariano Rajoy, a amenintat ca va reimpune reguli directe Cataloniei, daca liderul separatist Carles Puigdemont va incerca sa guverneze din Belgia, unde traieste intr-un exil pe...

- Un tribunal din Barcelona a decis ca partidul fostilor lideri nationalisti ai Cataloniei, Carles Puigdemont si Artur Mas, Convergenta Democratica a Cataloniei (CDC), s-a finantat ilegal, se spune intr-o decizie a tribunalului publicata luni, informeaza AFP. Potrivit deciziei, CDC a primit…

- Spania a devenit in 2017 a doua tara cea mai vizitata din lume dupa Franta si depasind Statele Unite - cu 82 de milioane de turisti straini, a declarat seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, citat de AFP, scrie Agerpres. "82 milioane de cetăţeni străini au vizitat Spania anul trecut,…

- Atacantul argentinian Lionel Messi ar putea pleca gratis de la FC Barcelona, in cazul in care Catalonia isi va declara independenta fata de Spania, informeaza cotidianul spaniol El Mundo. Publicatia iberica precizeaza ca, in timpul negocierilor privind noul contract, Messi a solicitat…

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la “un miliard” de euro costul economic al “crizei separatismului” in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse.

- Criza privind independența regiunii Catalonia a generat pierderi de aproximativ un miliard de euro, a anunțat ministrul spaniol al Economiei, Luis de Guindos, relateaza site-ul BBC News. Guvernul Spaniei a precizat ca pierderile au fost provocate de încetinirea economiei catalane dupa referendumul…

- Decizia liderului catalan privind revenirea lui in Spania este asteptata. Negocierile pentru reconstituirea majoritatii raman foarte discrete pana acum. Atat ERC cat si JxCat asteapta decizia lui Carles Puigdemont. Dar liderul independentist a intrat singur in capcana in aceasta chestiune prin promisiunea…

- O petitie satirica care propune ca o parte a Cataloniei, ramasa fidela Spaniei, sa faca secesiune fata de aceasta regiune separatista, sub numele de Tabarnia, facea furori marti pe retelele de socializare. Petitia, care a adunat peste 20.000 de semnaturi in trei zile, era marti unul din subiectele cele…

- Petitia, publicata pe site-ul Change.org, a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile si a devenit un subiect viral pe Twitter, cu peste 150.000 de utilizatori comentand pe marginea acestuia.Autorii petitiei au copiat limbajul separatistilor catalani, argumentand ca Tabarnia, denumire…