Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de baschet masculin a Spaniei a cucerit duminica, la Beijing, titlul mondial, dupa ce s-a impus cu scorul de 95-75 (43-31) în fata reprezentativei Argentinei, în finala competitiei, informeaza News.ro. Spania a cucerit titlul mondial si în 2006, în timp ce Argentina,…

- Trei persoane au murit in sudul Spaniei din cauza ploilor torentiale, care au umflat raurile si au produs inundatii, transformand drumurile in rauri fortand inchiderea a doua aeroporturi internationale. Politia din Almeria a spus ca un barbat de varsta mijlocie a murit vineri dupa ce masina sa a fost…

- Antrenorul formatiei FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca fotbalistii nationalei Romaniei au fost "jaloane" in prima repriza a meciului pierdut cu 1-2 in fata Spaniei, reprezentativa care putea sa conduca la pauza cu scorul de 5-0."Am fost pe stadion.…

- Romania a fost invinsa joi seara, scor 2-1,de reprezentativa Spaniei, intr-o partida contand pentru etapa a 5-a din grupa F preliminara a Campionatului European din 2020. Ibericii au deschis scorul prin Sergio Ramos (’29), dupa ce a transformat o lovitura de la unsprezece metri și au dublat avantajul…

- Cinci jucatori din lotul Spaniei prezent la Bucuresti – David De Gea, Jordi Alba, Dani Carvajal, Sergio Ramos si Sergio Busquets – se afla pe lista celor 55 de nominalizati pentru FIFA FIFPro World11, premiu care va fi decernat in gala The Best din data de 23 septembrie, la Milano, potrivit news.roPe…

- Sergio Ramos, 33 de ani, legendarul fundaș al naționalei Spaniei, pare in forma maxima inaintea confruntarii cu Romania din aceasta seara din preliminariile EURO 2020. Fundașul lui Real Madrid a publicat pe Instagram o execuție impresionanta reușita la antrenamentul oficial de aseara, in care inscrie…

- Potrivit ONG-ului spaniol, care a difuzat pe Twitter si o inregistrare video, primul barbat a sarit in apa in primele ore ale diminetii de marti. 'E posibil ca el sa fi fost debarcat (pe Lampedusa de garzile de coasta italiene), dar nu avem o confirmare oficiala', a explicat o purtatoare…

- Concurat de Ciudadanos (centru-dreapta) si de Vox (extrema dreapta), PP a obtinut rezultate slabe la alegerile legislative din aprilie, iar apoi la cele municipale si regionale din mai. Insa prin acorduri cu aceste doua formatiuni, popularii si-au mentinut intacta puterea in diviziunile administrative…