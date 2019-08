Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care tranziteaza sau doresc sa mearga cu autoturismul dinspre Spania catre Franta prin punctul transfrontalier Biriatou ca, in perioada 23 – 26 august, autoritatile locale au anuntat activarea unui plan operational pentru a face fata posibilelor…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau urmeaza sa calatoreasca in insula Gran Canaria din Arhipelagul Canarias Spania ca un incendiu de mari proportii afecteaza zona centrala a acestei insule. Au fost afectate mai bine de 1700 de hectare de teren. Din 20 de mici comunitati…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza, luni, romanii care se afla sau vor sa calatoreasca in Grecia ca in mai multe zone din statul elen exista risc ridicat de incendii de vegetatie. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat organizarea unei greve, de 24 de ore, la toate categoriile de nave, in ziua de 3 iulie, incepand cu ora 00,01 potrivit Agerpres.…