Supravietuitorii celor doua saga 'Twilight' si 'Jurasic Park', Kirsten Stewart si Sam Neill, vor inaugura vineri cea de-a 67-a editie a Festivalului International de Film de la San Sebastian, intr-un an in care va fi omagiata actrita Penelope Cruz, iar cinematografia spaniola isi intoarce din nou privirile spre Razboiul Civil, relateaza joi EFE.



In total 17 filme aspira la Scoica de Aur, intr-o selectie caracterizata anul acesta prin indrazneala si o prezenta mai mica de vedete internationale, dar in care va fi reprezentata cinematografia kazaha, canadiana, tibetana,…