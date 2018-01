Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Carles Puigdemont, autoexilat in Belgia de la sfarsitul lui octombrie 2017, aspira din nou la sefia administratiei regionale, insa risca sa fie arestat si plasat in detentie provizorie pentru ''rebeliune'', ''insurectie'' si ''deturnare de fonduri'' daca se va intoarce in Spania.Intrebat…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Procuratura spaniola a anuntat ca va cere arestarea fostului lider catalan Carles Puigdemont in cazul in care acesta va calatori, luni, din Belgia in Danemarca pentru a participa la o dezbatere, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Parchetul general din Spania l-a avertizat sambata pe fostul sef al executivului catalan Carles Puigdemont ca imunitatea sa de membru al parlamentului nu va impiedica arestarea sa, daca va reveni in Spania din Belgia pentru a fi investit sef al guvernului catalan, informeaza AFP.

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Justitia belgiana a anuntat joi incheierea procedurii care-i viza pe Carles Puigdemont si pe alti patru membri ai Executivului catalan destituit care s-au exilat in Belgia, in urma retragerii de catre Madrid a celor cinci mandate europene de arestare, a anuntat avocatul belgian al fostului presedinte…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia, menite, în opinia lui, sa "ratifice" dorința de independența a acestei regiuni, informeaza AFP. citata de Agerpres. În discursul…

- Parchetul belgian a cerut punerea in aplicare a mandatului european de arestare emis de Spania pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont si a patru dintre fostii sai ministri, dar audierea acestora la un tribunal din Bruxelles s-a incheiat vineri fara o decizie privind arestarea si extradarea…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont va avea, astazi, prima audiere in fata magistratilor belgieni care vor decide daca va fi trimis sau nu in Spania, scrie digi24.ro.Carles Puigdemont este obligat sa se prezinte la audiere.

- Aflat la Bruxelles, Carles Puigdemont a fost intrebat intr-un interviu acordat publicatiei Le Soir, daca, pentru el, variantele sunt "independenta Cataloniei ori moartea"."Niciodata! Eu inca sunt favorabil unui acord. La originea acestei crize este invalidarea, in anul 2010, a statutului…

- Carles Puigdemont si presedinta parlamentului Cataloniei Carme Forcadell au depus o plângere împotriva Madridului la Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), relateaza vineri AFP. "Curtea confirma ca au fost depuse patru plângeri" din partea unor…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a anunțat joi la Bruxelles crearea unei 'structuri stabile' care sa coordoneze din Belgia guvernul sau pe care-l considera 'legitim' și a stabilit o 'foaie de parcurs' ce are ca obiectiv victoria secesionismului catalan la alegerile anticipate din 21 decembrie,…

- Tribunalul Constitutional spaniol a anulat miercuri declaratia unilaterala de independenta adoptata pe 27 octombrie de parlamentul regional catalan si a decis de asemenea formularea unui denunt pentru nesupunere civica împotriva lui Carme Forcadell, fosta presedinta a acelui legislativ - între…

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Posibilitatea ca fostul lider catalan Carles Puigdemont sa obtina azil in Belgia si inclusiv in Uniunea Europeana este "destul de mica", deoarece faptul ca el este judecat in Spania "nu este suficient pentru a dovedi ca drepturile sale ii sunt incalcate", a declarat sambata Stefan Kok, lector la…

- Liderul catalan destituit, Carles Puigdemont, a lansat sambata un apel, din Bruxelles, pentru un front politic unit in alegerile regionale din 21 decembrie care sa continue efortul de independența fața de Spania și pentru a protesta impotriva arestarii foștilor membri ai guvernului regional, informeaza…

- Curtea Naționala a Spaniei a emis vineri un mandat european de arestare pe numele premierului destituit al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, informeaza DPA. Aceeași instanța a emis mandate similare și pentru patru foști miniștri din guvernul regional catalan. Toți cei cinci se afla…

- Justitia spaniola se pregateste sa ceara Belgiei, vineri, predarea presedintelui separatist destituit Carles Puigdemont - dupa incarcerarea celor opt membri ai Guvernului sau - vizat de o ancheta penala in urma proclamarii independentei Cataloniei, relateaza AFP, citat de News.ro

- Fostul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a cerut joi eliberarea celor opt fosti ministri regionali arestati preventiv, informeaza AFP. Într-un mesaj transmis de televiziunea regionala catalana, care a precizat ca Puigdemont se afla în continuare…

- Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, magistratilor instantei supreme sa emita un mandat european de arestare pentru liderul separatist catalan destituit Carles Puigdemont, dupa ce acesta nu a comparut in fata instantei la o audiere programata in cursul diminetii, anunta Reuters.

- Liderul secesionist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si aflat in prezent la Bruxelles, nu se va prezenta joi in fata justitiei spaniole, intrucat exista un "risc ridicat sa fie arestat", a anuntat avocatul sau, Paul Bekaert, transmite miercuri AFP, conform agerpres.ro. "Dupa cum…

- Carles Puigdemont a incercat marți sa transfere criza catalana "in centrul" Europei, anunțand instalarea sa la Bruxelles impreuna cu o parte din guvernul sau destituit, noteaza France 24, in contextul in care justiția spaniola i-a convocat marți pe Puigdemont și 13 din "miniștrii" sai pentru a fi…

- Procurorul general al Spaniei a anunțat luni ca a cerut inculparea pentru rebeliune, razvratire și delapidare de fonduri a membrilor fostului executiv catalan condus de Carles Puigdemont, precum și a membrilor parlamentului catalan dizolvat care au votat declarația unilaterala de independența a Cataloniei,…

