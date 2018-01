Spania: Justitia blocheaza investirea lui Carles Puigdemont in functia de presedinte al Cataloniei

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Spaniei a anuntat sambata ca a blocat investirea ca sef al executivului catalan a lui Carles Puigdemont, exilat in Belgia in timp ce face obiectul unei proceduri judiciare in Spania. “Curtea Constitutionala a decis in unanimitate sa suspende preventiv investirea lui Puigdemont,…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Cele doua principale formatiuni pro-independenta din Catalonia au anuntat marti ca au ajuns la un acord pentru investirea in functia de sef al guvernului regional a lui Carles Puigdemont, instalat in Belgia si vizat de urmarirea penala in Spania, transmite AFP. Impreuna pentru Catalonia…

- Potrivit deciziei, CDC a primit cel putin 6,6 milioane de euro de la grupul spaniol de constructii in infrastructura si servicii Ferrovial, "in schimbul atribuirii garantate a unor lucrari publice". Comisioanele treceau pe la Palatul Muzicii, prestigioasa institutie culturala din Barcelona,…

- Prima runda de vot in legislativul catalan pentru alegerea presedintelui regiunii trebuie sa aiba loc in urmatoarele zece zile, a mentionat Rajoy. De indata ce parlamentul este format, membrii sai trebuie sa desemneze un candidat pentru a conduce guvernul regional, care trebuie sa treaca apoi…

- Liderul destituit al Cataloniei vrea sa revina in Spania. Carles Puigdemont i-a cerut guvernului spaniol sa-i permita intoarcerea in țara, pentru a putea fi prezent la sesiunea inaugurala a noului parlament al regiunii, care are loc pe 23 ianuarie, relateaza Reuters. Carles Puigdemont a condus executivul…

- Liderul fostului executiv regional catalan, Carles Puigdemont, fugit in Belgia impreuna cu patru dintre miniștrii sai pentru a nu ajunge pe mana justiției spaniole dupa ce Catalonia și-a autoproclamat independența, a declarat la Bruxelles ca ar fi dispus 'sa-și asume riscul' de a reveni in Spania…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Premierul catalan demis, impreuna cu ceilalti patru politicieni, se confrunta cu acuzatii de rebeliune, acte de revolta si folosirea ilegala a unor fonduri publice din Spania in finantarea unui referendum pentru independenta, organizat pe 1 octombrie.Toti cinci au fugit in Belgia dupa ce…

- Spania afirma ca ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile internaționale de presa, potrivit Agerpres. Judecatorul de instrucție menține totuși mandatul de arestare spaniol impotriva lor, astfel ca ei vor fi reținuți…

- Curtea Suprema a Spaniei a anunțat marți ca retrage mandatul de arestare european pentru fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, și patru foști membri ai cabinetului sau, spunand ca toți cei cinci politicieni catalani și-au aratat disponibilitatea de a se intoarce in țara, relateaza agențiile…

- Justitia din Belgia va lua la 14 decembrie decizia privind extradarea liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, si a altor patru responsabili catalani inculpati in tentativa de secesiune a regiunii spaniole, relateaza media belgiene preluate de AFP si dpa. Anuntul in acest sens a fost…

- Liderul separatist Carles Puigdemont și-a lansat sâmbata, în sala de conferințe a unui hotel de la periferia orașului Bruges, Belgia, campania pentru alegerile regionale în Catalonia. El este convins ca alegerile „vor ratifica” dorința de independența a regiunii.…

- Parchetul belgian a cerut punerea in aplicare a mandatului european de arestare emis de Spania pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont si a patru dintre fostii sai ministri, dar audierea acestora la un tribunal din Bruxelles s-a incheiat vineri fara o decizie privind arestarea si extradarea…

- Sute de manifestanti, sustinatori ai independentei Cataloniei, au protestat duminica la Bruxelles fata de modul în care a reactionat Uniunea Europeana în criza catalana si au cerut blocului comunitar sa ”apere democratia” în Spania în numele ”valorilor care…

- Premierul conservator spaniol, Mariano Rajoy, a declarat ieri, la Barcelona, ca a demis guvernul separatist al Cataloniei și a convocat alegeri anticipate in aceasta regiune autonoma – dar deocamdata pusa sub tutela de Madrid – pentru a pune capat „delirului” separatiștilor dupa ce „toate caile au fost…

- 'Trebuia sa recaștigam respectul fața de libertate și conviețuire și devenise urgenta restabilirea autoguvernarii și a interesului general', a pus Rajoy in prima sa vizita in capitala Cataloniei dupa ce parlamentul acesteia a votat declarația de independența, el venind acolo pentru a-l susține pe…

- Marc Gafarot i Monjo a declarat, miercuri, la Cluj-Napoca, intr-o conferinta de presa la sediul PPMT, ca in Bucuresti atmosfera politica este mult mai centralista decat in Transilvania, aspect care ii afecteaza si pe maghiarii, dar si pe romanii din regiune. „In Romania, in Transilvania,…

- 'Declarația de independența a fost declarata nula și neconstituționala', se arata in verdictul Tribunalului Constituțional, care a decis pe 31 octombrie ca masura preliminara suspendarea declarației de independența. Carme Forcadell și alți cinci membri ai fostului parlament catalan sunt convocați…

- Carles Puigdemont, premierul demis al Cataloniei, a declarat, marti, ca s-a refugiat in Belgia deoarece Spania pregatea un "val de violente" impotriva separatistilor catalani, scrie Mediafax.ro.

- Juncker respinge ideea ca Spania ar incalca statul de drept prin masurile luate impotriva separatiștilor catalani. 'Nu vad ca statul de drept sa fie incalcat de catre autoritațile spaniole. Cred mai degraba ca incalca legea aceia care nu respecta ordinea constituționala spaniola', a spus Juncker…

- Trei romance se numara printre cele mai puternice femei din Spania, noteaza publicația spaniola El Espanol. Doua dintre ele se bucura de o influența mare, fiind partenerele unor barbați importanți, in timp ce a treia a reușit sa ajunga in Parlamentul regional al Madridului. Este vorba despre Marcela…

- Procurorii de la Bruxelles au anuntat sambata ca examineaza mandatul european de arestare lansat impotriva liderului destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, si spera sa demareze procedurile de extradare cat mai repede posibil, informeaza cotidianul lapresse.ca. Intr-un comunicat, procurorii…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont s-a predat poliției belgiene, anunța televiziunea de stat a Belgiei. El era vizat de un mandat european de arestare, dupa ce a plecat din Spania, la scurt timp dupa ce a anunțat independența Cataloniei, determinand Madridul sa suspende autonomia regiunii. Recent,…

- Intr-un comunicat, procurorii capitalei belgiene au indicat ca omologii lor federali le-au remis mandatele pentru Carles Puigdemont și patru dintre colegii sai in temeiul legaturii care exista intre cei cinci politicieni catalani și Bruxelles.Comunicatul nu a oferit detalii cu privire la…

- Intr-un comunicat, procurorii de la Bruxelles au indicat ca omologii lor federali le-au remis mandatele pentru Carles Puigdemont si patru dintre colegii sai in temeiul legaturii care exista intre cei cinci politicieni catalani si Bruxelles. Fostul presedinte si fostii membri ai cabinetului…

- Curtea Naționala a Spaniei a emis vineri un mandat european de arestare pe numele premierului destituit al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, informeaza DPA. Aceeași instanța a emis mandate similare și pentru patru foști miniștri din guvernul regional catalan. Toți cei cinci se afla…

- Justitia belgiana va studia mandatul de arestare emis de Spania impotriva presedintelui destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, a declarat vineri un purtator de cuvant al Parchetului federal belgian, confirmand primirea mandatului, relateaza AFP.

- Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, care a parasit Spania si s-a adapostit in Belgia dupa guvernul sau a fost destituit dupa declararea unilaterala a independentei, spune ca este pregatit sa candideze la alegerilor regionale din 21 decembrie, relateaza Reuters. Un judecator spniol a emis…

- Justitia spaniola se pregateste sa ceara Belgiei, vineri, predarea presedintelui separatist destituit Carles Puigdemont - dupa incarcerarea celor opt membri ai Guvernului sau - vizat de o ancheta penala in urma proclamarii independentei Cataloniei, relateaza AFP, citat de News.ro

- Vineri dimineata, judecatoarea spaniola insarcinata cu dosarul separatistilor catalani nu emisese inca acest mandat impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, potrivit unor surse din Madrid. Avocatul lui Puigdemont, Paul Bekaert, din Bruxelles, declarase joi seara la televiziunea flamanda…

- Fostul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Carles Puigdemont, a cerut joi eliberarea celor opt fosti ministri regionali arestati preventiv, informeaza AFP. Într-un mesaj transmis de televiziunea regionala catalana, care a precizat ca Puigdemont se afla în continuare…

- Același judecator a decis judecarea in stare de libertate — pe o cauțiune de 50.000 de euro — a unui singur ministru din fostul executiv catalan, Santi Vila, care a demisionat inaintea votarii declarației de independența și a cerut atunci separatiștilor catalani sa poarte un dialog cu Madridul.…

- Carles Puigdemont, autoexilatul premier al Cataloniei a primit joi seara mandat de arestare, alaturi de alti sapte ministri care ar fi colaborat cu acesta in tenativa de lovitura de stat, cum a fost perceputa incercarea de dobandire a independentei regiunii Spaniole. Pentru Puigdemont si alte patru…

- Parchetul spaniol a cerut joi emiterea unui mandat european de arestare a fostului premier catalan Carles Puigdemont și a patru dintre foștii sai miniștri, informeaza agenția spaniola EFE. Procurorul tribunalului Audiența Naționala a solicitat ca mandatul european de arestare sa fie transmis autoritaților…

- Carles Puigdemont și alți 13 membri ai guvernului sau au fost citați de Curtea Suprema a Spaniei sa se prezinte in fața instanței, pana la sfarșitul acestei saptamani și sa depuna un depozit de 6,2 milioane de euro pentru acoperirea eventualelor daune, scrie BBC News. Curtea Suprema din Spania i-a cerut…

- Carles Puigdemont a incercat marți sa transfere criza catalana "in centrul" Europei, anunțand instalarea sa la Bruxelles impreuna cu o parte din guvernul sau destituit, noteaza France 24, in contextul in care justiția spaniola i-a convocat marți pe Puigdemont și 13 din "miniștrii" sai pentru a fi…

- Fostul premier catalan Carles Puigdemont a declarat marți, intr-o conferința de presa desfașurata la Bruxelles, ca in condițiile acțiunilor in forța ale guvernului de la Madrid a decis sa ''incetineasca'' procesul independenței Cataloniei.

