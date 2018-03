Spania: Jordi Sanchez, care ar urma sa conduca Guvernul catalan, nu poate sa paraseasca inchisoarea, a decis Curtea Suprema

Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator al Curtii Supreme din Spania a refuzat vineri sa acorde permisiunea de iesire din inchisoare solicitata de separatistul Jordi Sanchez, candidat la presedintia catalana, pentru a asista la dezbaterea propriei sale investituri, programata pentru luni, relateaza AFP. Din moment ce Jordi…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…

- India decis ca oamenii pot apela la sinuciderea legala. Curtea Suprema din India a dat voie oamenilor bolnavi in stadiu terminal sa apeleze la ”eutanasierea pasiva”, ceea ce inseamna ca acele persoane pot renunța la tratamentul medical pentru a grabi moartea. Potrivit BBC , decizia se aplica bolnavilor…

- Curtea Suprema a Irlandei a autorizat miercuri sa se organizeze un referendum pe tema unei relaxari a legislatiei cu privire la avort, iar consultarea ar urma sa aiba loc la sfarsitul lui mai, relateaza Reuters. Sesizata de Guvern, cea mai inalta jurisdictie irlandeza a precizat ca copiii care urmeaza…

- Internaționalul argentinian, Paulo Dybala, iși dorește sa iși continue cariera la Juventus Torino. Potrivit publicației britanice The Sun, Dybala va semna un contract pe o perioada de 5 ani cu formația pregatita de Massimiliano Allegri. Aceeași sursa susține ca noul contract nu va conține nicio clauza…

- Celebra cantareata a devenit o prezenta tot mai rara in Romania. Dupa moartea sotului ei, fostul parlamentar Victor Surdu, Angela Similea, in varsta de 71 de ani, a ales sa isi petreaca cea mai mare parte a timpului in Statele Unite, la fiul ei. Acum, s-a intors pentru a fi alaturi de prietenul ei,…

- Presedintele Parlamentului catalan l-a propus pe separatistul Jordi Sanchez, aflat in detentie provizorie, candidat la conducerea regiunii, dupa ce Carles Puigdemont a renuntat la candidatura, a anuntat Legislativul regional, scrie AFP, conform news.ro.Jordi Sanchez, in varsta de 53 de ani,…

- Un tribunal turc a respins luni o cerere a avocatilor pentru eliberarea din inchisoare a doi soldati greci retinuti dupa ce au trecut frontiera in Turcia pe vreme rea, a anuntat agentia de presa de stat Anadolu, citata de dpa si Reuters. Cei doi au fost retinuti dupa ce au trecut frontiera comuna…

- Proiectul de lege inițiat de președinții celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu a fost amanat de mai multe ori, la Senat, in comisia de buget-finanțe, unde urma sa primeasca aviz. Liderul PSD Liviu Dragnea a explicat ca amanarea tine de faptul ca se poarta discutii privind…

- Guvernul a decis soarta romanilor care au contracte de drepturi de autor. Chiar ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut anuntul in direct la Antena 3. Ministrul a anuntat cine trebuie sa completeze Declarația unica, dar și ce se va intampla cu cei care sunt cu drepturi de autor.Citeste…

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, joi seara, ca renunta la candidatura sa pentru functia de ministru-presedinte al Cataloniei, scrie presa franceza. "L-am informat pe presedintele Parlamentului catalan ca, in mod provizoriu, nu mai candidez pentru investitura de presedinte al Cataloniei…

- Guvernul va introduce vineri o varianta a Declarației 600, urmând ca cele mai bune propuneri sa fie asumate și incluse în varianta finala, a anunțat prim-ministrul Viorica Dancila.

- Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a declarat miercuri pentru B1tv ca in ședința de Guvern de joi, premierul Viorica Dancila va anunța noul mecanism dupa care va funcționa formularul in care se vor comasa mai multe formulare, printre care și controversata declarație 600....

- Guvernul elvetian a sugerat miercuri ca nu o va extrada pe Anna Gabriel, o figura importanta in miscarea de independenta din Catalonia, daca va ajunge la concluzia ca acuzatiile care ii sunt aduse sunt de natura politica, scrie Politico. Un judecator al Curtii Supreme din Spania a emis miercuri un…

- Fabricarea corvetelor militare in Romania este tot mai aproape de realitate. Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare pentru incheierea unui acord-cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania.

- Guvernul etiopian a ordonat joi eliberarea a 746 de detinuti, inclusiv bloggerul Eskinder Nega si opozantul Andualem Arage, a caror arestare a provocat critici din partea comunitatii internationale, a anuntat radioteleviziunea Fana, apropiata puterii, relateaza AFP. Masura survine ca urmare a promisiunii,…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- Șeful Justiției Abdulla Saeed și alți judecatori, Ali Hameed, au fost arestați seara trecuta. Nu au fost furnizate detalii cu privire la ancheta sau la alte acuzații. Situația a fost cauzata de președintele Abdulla Yameen care a refuzat sa se supuna unui ordin judecatoresc de a elibera mai…

- Autoritatile israeliene au inceput sa distribuie notificari catre 20.000 de imigranti africani, toti barbati, prin care sunt avertizati ca au la dispozitie doua luni sa paraseasca tara altfel risca sa intre la inchisoare, informeaza Reuters. Guvernul prim-ministrului Benjamin Netanyahu ofera imigrantilor…

- Guvernul israelian a inceput, duminica, sa le inmaneze scrisori imigrantilor din Sudan si Eritreea, rezidenti in Israel, prin care le cere sa paraseasca tara in termen de 60 de zile. Statul israelian le ofera un sprijin financiar in valoare de 3.

- Carles Puigdemont si-a mentinut marti candidatura la conducerea executivului catalan si a lansat un apel la unitatea separatistilor ale caror diviziuni au aparut la lumina zilei dupa amanarea sedintei sale de investire, blocata de justitie, comenteaza AFP. "Nu exista niciun alt candidat posibil"…

- Guvernul spaniol a anuntat ca va cere justitiei sa blocheze candidatura lui Carles Puigdemont la presedintia regiunii Catalonia, intrucat acesta este vizat de un mandat de arestare in Spania, relateaza AFP.Puigdemont, care s-a exilat in Belgia pentru a scapa de proceduri judiciare din cauza…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, și a explicat ca, pentru ca nu este acolo ales de cetateni și nu a participat la alegeri, nu are legitimitatea sa conduca Guvernul. ”Nu e guvernul lui”, a mai…

- Curtea Suprema din Spania a respins luni solicitarea procuraturii de reactivare a unui mandat european de arestare impotriva liderului catalan Carles Puigdemont, relateaza Reuters si DPA. Puigdemont, care luni se afla in Danemarca pentru a sustine un discurs la Universitatea din Copenhaga,…

- SNTGN Transgaz SA informeaza asupra faptului ca, in cadrul sedintei din 19.01.2018, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A. a aprobat asocierea intre S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. si compania Regasificadora del Noroeste S.A. din Spania…

- Eurodeputatii romani si straini au fost "efectiv socati” de nominalizarea Vioricai Dancila pentru postul de premier, a declarat la RFI europarlamentarul Catalin Ivan (grup S&D). El a mai spus ca Dancila este "cea mai obedienta si cea mai fidela persoana posibila din tot PSD-ul pentru Liviu Dragnea,…

- Fostul premier Victor Ponta a lansat duminica seara, un atac virulent la adresa lui Liviu Dragnea despre care a susținut ca ”nu are capacitatea politica și intelectuala sa conduca o țara”. ”Convingerea mea este ca Liviu Dragnea nu are capacitatea politica și intelectuala sa conduca o țara! Dar acum…

- Acesta publica o fotografie a lui Puigdemont pe aeroportul din Bruxelles, precizand ca avionul a decolat spre Copenhaga inaintea orei locale 08:00 (07:00 GMT). Potrivit EFE, Puigdemont a ajuns deja la Copenhaga, cu o cursa a companiei Ryanair care a aterizat in capitala Danemarcei la ora locala 8:20…

- Carles Puigdemont nu va reveni la conducerea regiunii Catalonia, a declarat pentru Reuters purtatorul de cuvant al guvernului spaniol, Inigo Mendez de Vigo, care a precizat ca Madridul va continua sa conduca direct regiunea atata timp cat va fi necesar. Mendez de Vigo, care este si ministrul Educatiei,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. „Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am...

- Guvernul suedez va incepe anul acesta sa trimita din nou cetatenilor sai un manual despre cum ar trebui sa actioneze in cazul unui conflict armat, la trei decenii dupa ultima publicare a unui asemenea ghid, ce a inceput sa fie difuzat in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza luni agentia…

- Guvernul spaniol a respins vineri posibilitatea ca fostul lider separatist catalan Carles Puigdemont sa conduca regiunea din exilul autoimpus la Bruxelles si a subliniat ca Madridul va contesta in justitie orice incercare in acest sens, informeaza Reuters. Separatistii catalani au convenit miercuri…

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) se va deplasa, de urgenta, la Sevilla, pentru a analiza cazul comunitatii romanesti din localitatea spaniola Pedrera, afectata, recent, de proteste, in urma unui accident, informeaza un comunicat al MRP transmis redacției STIRIPESURSE.RO."In…

- "Principalele schimbari vizeaza reducerea marjei maxime de dobanda de la 2,5- la 2-, in scopul uniformizarii nivelului costurilor totale ale tuturor categoriilor de finantari care pot fi acordate in cadrul programului Prima Casa, eliminarea utilizarii valorii de reintregire a plafonului (revolving)…

- Curtea Suprema de Justitie a Spaniei a decis mentinerea in detentie a fostului vicepresedinte secesionist Oriol Junqueras, incarcerat pentru presupusa "rebeliune" si care a fost ales de curand deputat in parlamentul regional, informeaza vineri AFP. Cei trei magistrati ce formeaza Camera…

- Guvernul israelian a avertizat miile de migranti africani ca risca inchisoarea in cazul in care nu parasesc tara. Migrantii vor primi pana la 3.500 de dolari (2.600 de euro) daca se retrag in urmatoarele 90 de zile, informeaza BBC.

- Curtea Constituționala a decis din nou suspendarea temporara președintelui Igor Dodon din funcție, pentru ca Guvernul sa poata numi in funcție noii miniștri, propuși de Partidul Democrat.

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont i-a cerut, simbata, premierului spaniol Mariano Rajoy sa accepte rezultatele alegerilor regionale anticipate din 21 decembrie, in urma carora partidele separatiste din Catalonia si-au asigurat majoritatea, relateaza site-ul agentiei Reuters. Alegerile nu au reusit…

- Ieri a fost organizata ultima ședința de guvern din acest an, fara ca proiectul care reintroduce pedeapsa cu inchisoarea sa fie aprobat. Mai mult, proiectul intrat in ședința de ieri a fost "rupt" in doua, fiind avizat doar articolul care prevede recompense pentru inspectorii Fiscului. "Discutam cu…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmand ca Guvernul in functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate in martie 2018, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Cadrul legislativ privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe a fost modificat si completat astazi, printr-o Hotarare de Guvern, in contextul pregatirii si exercitarii Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2019. Guvernul a aprobat,…

- Vladimir Cebotari pleaca din funcția de ministru al Justiției. Decizia a fost luata de Partidul Democrat care l-a numit in funcție in anul 2015. Dansul spune ca decizia de a fi inlocuit a fost luata in cadrul partidului și negociata cu majoitatea parlamentara, astfel incat Guvernul sa nu fie afiliat…

- Ingerintele unor grupuri precum Anonymous si propagarea de stiri false, principalele ingrijorari ale serviciilor de securitate in privinta alegerilor catalane, potrivit Rador care citeaza El Pais . Fostul presedinte demis Carles Puigdemont a anuntat marti ca "ar risca" sa se intoarca in Spania daca…

- Dupa ce Guvernul a decis transferul contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului, sindicatul SANITAS a anuntat o masura ce vine in ajutorul membrilor sai. Vicepresedintele sindicatului, Viorel Husanu, sustine ca a decis reducerea contributiei lunare de la un procent la 0,8%.…

- Guvernul PSD/ALDE, condus acum de premierul Mihai Tudose, este la un pas sa curete tot businessul privat romanesc. Nu businessul multinationalelor si nici businessul companiilor de stat, ci businessul celor care se chinuie sa-si faca un loc intre cei mari. In acest an, 2017, cu cea mai mare crestere…