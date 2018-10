Stiri pe aceeasi tema

- Fostul colonel GRU Serghei Skripal, care, in luna martie, a fost otravit in Salisbury, in ultimii an a colaborat cu serviciile secrete spaniole. Spania lupta de mai mulți ani cu o puternica rețea mafiota ruseasca ce s-a oploșit aici, scrie The New York Times. Dupa cum menționeaza ziarul, informațiile…

- Cel putin 14 persoane au fost transportate sambata la spital dupa ce o furtuna a daramat o structura de metal de la intrarea la un concert in aer liber Backstreet Boys, in Oklahoma, conform unui purtator de cuvant, scrie CNN.

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini a fost declarat persona non grata pe teritoriul insulei spaniole Mallorca, pe fondul politicii abordate de acesta fata de imigranti si minoritati, relateaza site-ul EUObserver.com si cotidianul The Guardian.

- Ploile si viiturile au transformat drumul comunal 31 in adevarate transee de razboi.Una dintre principalele legaturi cu alte localitati din judetul, drumul din satul Dinga nu poate fi folosit de oameni. Santurile aparute pe mijlocul drumului sunt adanci de peste un metru, iar masinile nu pot trece pe…

- O femeie in varsta de 70 de ani din Hunedoara a murit dupa ce a fost luata de o viitura puternica, in localitatea Basarabasa. Ploile puternice și inundațiile au afectat toate localitațile de pe raza comunei Vata de Jos. Femeia de 70 de ani din localitatea Basarabasa și-a pierdut viata, dupa ce a fost…

- O femeie in varsta de 69 de ani din Suceava a murit miercuri, dupa ce a fost luata de apele unui parau, trupul sau fiind gasit la aproximativ zece kilometri distanta de zona in care disparuse.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Suceava, pompierii au fost solicitati…

- Serviciile de salvare spaniole au anuntat ca au recuperat peste 340 de migranti sambata in Mediterana, printre care unul incerca sa traverseze pe o camera de cauciuc pentru camion, relateaza AFP. Paza de coasta spaniola a informat ca a salvat 240 de persoane aflate pe 12 vase: 10 in Stramtoarea…