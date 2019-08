Spania - Inundaţii în Baleare după cele din regiunea Madridului Furtunile si ploile abundente inregistrate in Spania in ultimele zile au lovit marti arhipelagul turistic Insulele Baleare, informeaza AFP. Cele mai puternice ploi au fost inregistrate in insula Mallorca, unde serviciile de urgenta au semnalat marti 134 de incidente, potrivit contului lor de Twitter - in principal locuinte si drumuri inundate, dar si caderi de arbori din cauza vantului puternic. Televiziunea publica spaniola si-a deschis jurnalul de stiri de seara cu imagini infatisand o femeie care iesea inotand din masina ei, luptand impotriva curentului, pe un pod complet inundat din mica localitate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

