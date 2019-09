Stiri pe aceeasi tema

- Furtunile si ploile abundente inregistrate in Spania in ultimele zile au lovit marti arhipelagul turistic Insulele Baleare, informeaza AFP. Cele mai puternice ploi au fost inregistrate in insula Mallorca, unde serviciile de urgenta au semnalat marti 134 de incidente, potrivit contului lor de Twitter…

- MAE informeaza romanii care vor sa calatoreasca in Spania ca a fost emisa o prognoza de fenomene meteo extreme ca urmare a faptului ca, in vestul Peninsulei Iberice, s-a format o depresiune izolata de nivele inalte – DANA, motiv pentru care zborurile ar putea avea intarzieri. „Ministerul Afacerilor…

- Atentionare de calatorie in Spania, unde a fost emisa o prognoza de fenomene meteo extreme ca urmare a faptului ca, in vestul Peninsulei Iberice, s-a format o depresiune izolata de nivele inalte - DANA, motiv pentru care zborurile ar putea avea intarzieri.

- Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in insula spaniola Mallorca, au informat autoritațile spaniole, citate de Associated Press.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa prezidențiala Guvernul…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut, miercuri, ministrului Educatiei, Ecaterina Andronescu, sa analizeze posibilitatea inceperii anului scolar pe 16 septembrie. Initial, ministrul Educatiei stabilise, prin ordin guvernamental, inceperea scolii pe data de 9 septembrie, scrie Mediafax.ro „Va rog, doamna…

- Doi cetateni romani, o femeie si un baiat de 8 ani, si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant din Nea Plagia (regiunea Halkidiki ) s-a prabusit ca urmare a fenomenelor meteo extreme (vant foarte...

- Pierderile de productie estimate in acest an din cauza fenomenelor meteo extreme sunt de cateva zeci de milioane de lei, iar suprafata afectata in diferite grade la nivel national se ridica in prezent la aproximativ 50.000 de hectare, sustine ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.