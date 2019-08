Focul declansat sambata in comuna Artenara, situata in interiorul acestei insule vulcanice, s-a agravat in noaptea de sambata spre duminica ca urmare a schimbarii directiei vantului, a explicat presedintele regiunii insulelor Canare, Angel Victor Torres. 'Nu putem afirma ca focul este controlat sau stabilizat pentru ca bate vantul in acea zona', a declarat Torres in cadrul unei conferinte de presa, precizand ca vantul sufla cu aproximativ 70 km/ora. In functie de evolutia situatiei, alte persoane ar putea fi evacuate in urmatoarele ore, a adaugat oficialul spaniol.

Aproximativ 600 de…