Spania: Incendiu de pădure în Catalonia. Drumuri închise și persoane evacuate Incendiul, care a izbucnit la orele 14.30 (12.30 GMT) pe teritoriul comunei Torre del Espanol, a dus la evacuarea a peste 20 de persoane si inchiderea mai multor drumuri. Pompierii erau ajutati de 15 avioane de stins incendii in lupta impotriva flacarilor, care s-au propagat rapid din cauza vanturilor violente si a temperaturii care a atins 35 de grade, potrivit autoritatilor. Ministrul de interne al guvernului regional al Cataloniei, Miquel Buch, a informat ca incendiul a distrus 3.500 de hectare in primele sase ore si ameninta sa devasteze 20.000 de hectare daca nu este tinut… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

