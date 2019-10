Stiri pe aceeasi tema

- Un restaurant din Barcelona este primul din Spania in care clientii vor putea sa isi achite comenzile folosind o aplicatie bazata pe recunoasterea faciala, fara sa mai aiba nevoie de carti de credit sau de telefoane mobile, metoda fiind considerata revolutionara in domeniul

- Digi | RCS & RDS lanseaza luni, 2 septembrie, cea de-a doua campanie din 2019 pentru activarea facturii electronice, care se adreseaza abonatilor persoane fizice. Campania "Activeaza factura electronica si poti castiga o vacanta in...

- Cu o rata a somajului de 8,7% in primul trimestru din 2019, dar cu aproximativ 50,000 de locuri de munca in sectorul industrial neocupate, Franta este martora unei incercari disperate a angajatorilor de a schimba perceptia asupra muncii in fabrici si de a atrage cat mai multi tineri - campanii de recrutare…

- Tanarul de 34 de ani nu a fost la prima ieșire violenta atunci cand și-a amenințat clienții cu cuțitul. Barbatul a ajuns in atenția polițiștilor de la Secția 4 inca din noiembrie 2018, atunci cand se pare ca a vandalizat doua mașini in parcarea subterana a complexului rezidențial Ring, din Calea…

- Migratia locuitorilor de la sate la oras afecteaza sute de localitati rurale din Spania, care se straduiesc acum sa supravietuiasca prin actiuni culturale. Camporvin este un astfel de loc, in care se organizeaza un festival de arta stradala mai putin obisnuit.

- Trei romani au fost arestați in Spania pentru un furt mai puțin obișnuit. Respectivii au sustras o cantitate imensa de usturoi. Garda Civila din Spania a arestat trei romani in Aceuchal (Badajoz) acuzați ca au furat 7.000 de kilograme de usturoi din ferme din municipiile Las Pedroneras și Montalbanejo,…