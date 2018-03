Spania, grevă ”feministă” fără precedent. Mii de români sunt afectați Apelul sindicatelor si al organizatiilor feministe, lansat cu ocazia zilei internationale a drepturilor femeii, are ca obiectiv apararea egalitatii salariale si sa denunte hartuirea si violenta impotriva femeilor.



Mobilizarea a inceput miercuri la miezul noptii prin concerte cu cratite in centrul Madridului, dar manifestatia principala are loc joi seara.



Cele doua principale sindicate spaniole, UGT si CCOO, au cerut oprirea lucrului timp de doua ore, solicitare care, conform estimarii lor, a fost pusa in practica de circa 5,3 de persoane pe tot cuprinsul tarii.

- Ministrul spaniol al economiei, Luis de Guindos, a evaluat luni la "un miliard" de euro costul economic al "crizei separatismului" in Catalonia, de fapt a incetinirii cresterii economice in regiune, relateaza France Presse, preluata de Agerpres. Ministrul a estimat că încetinirea…

