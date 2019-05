Stiri pe aceeasi tema

- Victoria incredibila obtinuta de FC Liverpool in fata Barcelonei (4-0), gratie careia englezii au reusit calificarea in finala Ligii Campionilor la fotbal, a fost posibila doar datorita mentalitatii pe care...

- Spanioli sunt chemati la urne duminica pentru a vota in al treilea scrutin parlamentar din ultimii trei ani, dupa ce Parlamentul din Spania a respins bugetul propus de premierul Pedro Sanchez pentru anul 2019.Birourile de vot se vor deschide la ora locala 09:00 (10:00 ora Romaniei) si se vor inchide…

- Philippe Coutinho (26 de ani), mijlocașul Barcelonei, a negat afirmațiile conform carora ar fi posibila o întoarcere a sa în aceasta vara în Premier League, Manchester United și Chelsea fiind interesate în aceasta perioada de serviciile fotbalistului brazilian.Chelsea l-a…

- Cristiano Ronaldo (34 de ani) crede in remontada lui Juventus contra lui Atletico Madrid: „Vreau sa ganditi pozitiv si sa fim uniti. Noi vom incerca sa marcam si sa invingem, voi creati o atmosfera speciala. Detaliile fac diferenta, Juventus se poate califica". Juventus - Atletico Madrid, returul „optimii"…

- Presedintele Florentino Perez este vazut ca principalul vinovat in criza de la echipa de fotbal Real Madrid, care inca din luna martie a iesit din cursa pentru orice trofeu, conform unui sondaj realizat de ziarul AS. Nu mai putin 71% dintre participantii la ancheta online l-au indicat pe Florentino…

- Daca va trece de Julia Goerges (favorita numarul 9), Simona Halep știe peste cine va da în semifinalele turneului WTA de la Doha. Elina Svitolina a trecut de Karolina Muchova (Cehia, locul 132 în lume).Dupa o ora și 24 de minute, Svitolina s-a impus în doua seturi, scor 6-4, 6-2.…

- Barcelona a remizat alb pe terenul lui Athletic Bilbao și simte tot mai aproape rasuflarea rivalei Real Madrid. Catalanii mai au doar 6 puncte in avans in clasament. Vezi VIDEO cu cele mai importante faze din meci Bilbao, resuscitata in mandatul lui Gaizka Garitano, a fost formația mai periculoasa…

- Zeci de mii de oameni au ieșit, duminica, pe strazile din Madrid pentru a manifesta impotriva premierului Pedro Sanchez, pe care il acuza de "tradare" dupa ce a dialogat cu separatistii catalani, scrie BBC News. Manifestanții s-au adunat in Piata Colon din centrul Madridului cu purtat steaguri ale Spaniei…