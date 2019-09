Stiri pe aceeasi tema

- Liderul guvernului socialist in exercitiu, Pedro Sanchez, a triumfat la alegerile din aprilie acest an, dar, cu 123 de deputati din 350, el a fost departe de majoritatea absoluta si are deci nevoie in principal de sprijinul stangii radicale Podemos, care pana acum a refuzat sa i-l acorde. Consultarile…

- Cel puțin cinci persoane au murit și peste 3.500 au fost evacuate din locuințe in urma inundațiilor provocate de doua zile de ploi torențiale in sud-estul Spaniei. Mai multe drumuri, cai ferate și un aeroport din Valencia, Murcia și estul Andaluciei au fost inchise, sambata dimineața. Mai multe mașini…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, pe calea aerului, ca activitatea pe Aeroporturile El Prat din Barcelona, in perioadele 24-25 august si 30-31 august, Barajas din Madrid, in perioada 30-31 august,…

- Real și Atletico au investit masiv in acest mercato, incercand sa submineze hegemonia catalanilor, intariți și ei cu De Jong și cu Griezmann, in așteptarea transferului lui Neymar. Cortina se ridica diseara intr-un alt sezon in care Barcelona pornește, la Bilbao, cursa de aparare a titlului in LaLiga,…

- Pedro Sanchez a afirmat joi ca nu doreste ca Pablo Iglesias sa fie membru al executivului sau din cauza divergentelor profunde dintre ei, in special legate de Catalonia a carei tentativa de secesiune in 2017 a provocat una din cele mai grave crize politice ale tarii."Spania are nevoie de…

- Liderul Partidului spaniol Podemos (stanga radicala) Pablo Iglesias a acceptat vineri sa nu faca parte din viitorul Guvern al lui Pedro Sanchez, ceea ce i-ar putea deschide calea liderului socialist catre un nou mandat, relateaza AFP, potrivit news.ro.Pedro Sanchez a suliniat joi ca nu-l vrea…

- Ajuns la putere in iunie 2018 in urma unei motiuni de cenzura impotriva predecesorului sau, conservatorul Mariano Rajoy, Pedro Sanchez va trebui sa obtina direct increderea deputatilor, dupa ce a esuat intr-o precedenta tentativa in martie 2016. Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) condus…

- Repetarea alegerilor generale din 10 noiembrie este, conform unor comentatori ai momentului politic spaniol, tot mai apropiata: întâlnirea pe care Pedro Sánchez și Pablo Iglesias au avut-o marți, a cincea de la alegeri și cu doua saptamâni înainte de învestitura…